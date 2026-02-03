La Williams si presenta per il Mondiale di F1 2026: i piloti Sainz e AlbonI PROFILI
In un precampionato di Formula 1 non lineare, tra ritardi nel progetto della nuova monoposto e una pesante assenza allo shakedown di Barcellona, due certezze in casa Williams ci sono: i suoi piloti, Carlos Sainz e Alex Albon. Qui la loro storia in Formula 1. Il Mondiale sarà live da marzo su Sky e in streaming su NOW
CARLOS SAINZ
- Nome: Carlos Sainz Vázquez de Castro
- Nazionalità: spagnola
- Data di nascita: 1 settembre 1994
LA CARRIERA DI SAINZ
- Esordio e primi anni in F1 (2015-2018): debutta in F1 nel 2015 con la Toro Rosso, correndo poi per la Renault dal 2017 al 2018.
- 2019-2020: passa alla McLaren, ottenendo il primo podio in Brasile nel 2019.
- Periodo Ferrari. dal 2021 al 2024: Approda a Maranello nel 2021. Nel 2022, a Silverstone, ottiene la sua prima pole position e la prima vittoria in Formula 1.
- Nel 2023 è l'unico non Red Bull a vincere un GP (Singapore). Chiude l'esperienza in Ferrari con 4 vittorie totali.
- Nuova avventura dal 2025: diventa pilota ufficiale della Williams Racing
- Principali Risultati (fine 2024): 4 vittorie, 26 podi, 6 pole, miglior piazzamento in campionato: 5° (2021, 2022)
ALEXANDER ALBON
- Nome: Alexander Albon Ansusinha
- Nazionalità: britannica
- Data di nascita: 23 marzo 199
LA CARRIERA DI ALBON
- Si è distinto in Formula 2 (3° nel 2018) e in GP3, brillante anche la prima fese della sua carriera sui kart
- Esordio e Red Bull (2019-2020): inizia con la Toro Rosso (ora Racing Bulls) nel 2019, poi viene promosso in Red Bull a metà stagione. Nel 2020 vive un campionato difficile al fianco di Verstappen (ma a chi n on è successo?), venendo sostituito nel 2021 da Perez, pur restando come riserva e correndo nel DTM.
- Il ritorno da titolare in F1 con la Williams (dal 2022 ad oggi): nel 2022 firma con la Williams, dove si distingue per prestazioni solide e costanti, superando spesso le aspettative con la monoposto britannica.
- Stagioni 2025 e 2026: dopo ottimi risultati nel 2023 e 2024, nel 2025 ha affrontato la sfida con il compagno di squadra Carlos Sainz. Albon è confermato in Williams per il 2026, continuando a essere considerato uno dei talenti più costanti della griglia del Mondiale.
