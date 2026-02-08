F1, le principali modifiche al regolamento nella storia

Nel 2009 l'attenzione si spostò invece sull'aerodinamica, che divenne più semplificata per favorire i sorpassi, oltre all'introduzione degli pneumatici slick e l'introduzione del KERS, che trasformava l'energia generata in frenata in un aumento limitato di potenza. Chi riuscì a sfruttare queste novità fu la Brawn GP, grazie alla creazione del "doppio diffusore". E l'inizio di stagione fu incredibile: sei vittorie nelle prime sette gare. Con questa mossa, la Brawn GP vinse sia il titolo piloti con Button che il Mondiale Costruttori.