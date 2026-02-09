L'Aston Martin si presenta per il Mondiale di F1 2026: i piloti Alonso e Stroll

Introduzione

Con l'arrivo di Adrian Newey come progettista e team principal, c'è molta attesa per scoprire il potenziale dell'Aston Martin con il nuovo regolamento 2026. Alla rivoluzione tecnica si affianca stabilità nella line-up: Fernando Alonso e Lance Stroll formeranno la coppia del team per la quarta stagione consecutiva. Qui tutto il loro percorso. Il Mondiale sarà live da marzo su Sky e in streaming su NOW



F1, ASTON MARTIN: LA PRESENTAZIONE IN LIVE STREAMING