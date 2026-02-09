L'Aston Martin si presenta per il Mondiale di F1 2026: i piloti Alonso e Stroll

L'Aston Martin si presenta per il Mondiale di F1 2026: i piloti Alonso e StrollI PROFILI
Introduzione
Con l'arrivo di Adrian Newey come progettista e team principal, c'è molta attesa per scoprire il potenziale dell'Aston Martin con il nuovo regolamento 2026. Alla rivoluzione tecnica si affianca stabilità nella line-up: Fernando Alonso e Lance Stroll formeranno la coppia del team per la quarta stagione consecutiva. Qui tutto il loro percorso. Il Mondiale sarà live da marzo su Sky e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
FERNANDO ALONSO
- Nome: Fernando Alonso Díaz
- Nazionalità: spagnolo
- Data di nascita: 29 luglio 1981
LA CARRIERA DI ALONSO
- A 3 anni è già su un kart, ereditando un mezzo costruito dal padre per la sorella maggiore. A 18 debutta in monoposto e due anni dopo, nel 2001, è in Formula 1 con la Minardi. Nonostante una vettura poco competitiva, Flavio Briatore nota il suo talento e lo mette sotto contratto con la Renault.
- Dopo un anno da collaudatore, nel 2003 diventa titolare e frantuma ogni record di precocità: conquista la sua prima pole in Malesia e la prima vittoria in Ungheria, diventando all'epoca il più giovane di sempre a riuscirci. Il biennio d'oro è il 2005-2006: Alonso interrompe il dominio di Michael Schumacher e della Ferrari dopo cinque titoli consecutivi e si laurea due volte Campione del Mondo.
- Nel 2007 passa alla McLaren: in una stagione segnata dalla rivalità interna con l'esordiente Lewis Hamilton e dallo "Spygate", perde il titolo per un solo punto e decide di tornare in Renault nel 2008, stagione in cui vince due gare, compresa quella del "Crashgate" a Singapore.
- Nel 2010 firma con la Ferrari, vincendo subito al debutto in Bahrain. In cinque stagioni a Maranello sfiora il titolo per due volte (2010 e 2012), lottando fino all'ultima gara con la Red Bull di Sebastian Vettel nonostante una vettura spesso inferiore. In totale ottiene 11 vittorie e 44 podi in rosso.
- Nel 2015 lascia la Ferrari per tornare in McLaren nel nuovo progetto Honda, che si rivela però un calvario tecnico. Frustrato dalla scarsa competitività, a fine 2018 annuncia il ritiro dalla Formula 1.
- Oltre alla Formula 1, vince due 24 Ore di Le Mans, un Mondiale Endurance e la 24 Ore di Daytona; partecipa anche alla 500 Miglia di Indianapolis e alla Dakar.
- Nel 2021 torna in griglia con l'Alpine, che nel frattempo ha rilevato la Renault, tornando sul podio in Qatar. Dopo un 2022 difficile, nel 2023 sposa il progetto Aston Martin. La prima stagione con il team è la migliore dai tempi della Ferrari: conquista 8 podi, sfiora la vittoria a Monaco e regala alla squadra la migliore annata della sua (per ora breve) storia.
- Nel giorno in cui verrà svelata la AMR26, Alonso si appresta a disputare la prima stagione con Adrian Newey, l'uomo che ha contribuito ai Mondiali di Vettel e che Fernando guardava con un misto di ammirazione e frustrazione per non aver potuto guidare le sue creazioni. A 44 anni, lo spagnolo ha deciso di continuare in Formula 1 e il destino lo ha premiato regalandogli la tanto attesa collaborazione con il più grande progettista di sempre. Sarà un successo o un fallimento? Inizieremo a scoprirlo fra meno di un mese.
pubblicità
LANCE STROLL
- Nome: Lance Strulovitch
- Nazionalità: canadese
- Data di nascita: 29 ottobre 1998
LA CARRIERA DI STROLL
- Inizia nei kart a 10 anni e a 16 debutta in monoposto. Nel 2016 domina la Formula 3 Europea, dimostrando un talento precoce che convince la Williams a portarlo in Formula 1 a 18 anni nel 2017 senza passare per la GP2.
- Nella sua prima stagione conquista un sorprendente podio a Baku e si qualifica in prima fila a Monza. Dopo un 2018 faticoso a causa della scarsa competitività della vettura, nel 2019 passa alla Racing Point, squadra rilevata dal padre Lawrence.
- Nel 2020 ottiene 2 podi a Monza e in Bahrain e una clamorosa pole position in Turchia, domando condizioni di asfalto bagnato e scivoloso dove i campioni faticavano a restare in pista. Chiude l'anno con 75 punti, il suo record personale, nonostante alcune gare saltate per infortunio e COVID-19. Nel 2021 il team diventa Aston Martin e Lance si ritrova al fianco di Sebastian Vettel, mantenendo un rendimento costante e contribuendo alla crescita della scuderia.
- Dal 2023 inizia la convivenza con Fernando Alonso. Nonostante un grave infortunio ai polsi poco prima dei test, corre la prima gara e ottiene il suo miglior piazzamento finale in carriera nel Mondiale (10° posto). Il biennio 2024-2025 lo vede confermarsi come un pilota solido, capace di ottimi spunti in qualifica e rimonte sotto la pioggia, anche se fatica a trovare la costanza necessaria per battere il compagno di squadra.
- Oggi, confermato in Aston Martin fino al 2026 per l'inizio dell'era Honda-Newey, Stroll vanta 3 podi, 1 pole position e quasi 200 GP disputati. Nonostante l'etichetta di "figlio d'arte", ha dimostrato a più riprese di avere una velocità naturale impressionante, specialmente in condizioni di asfalto viscido, restando un tassello fisso della griglia grazie alla sua esperienza ormai decennale.
©IPA/Fotogramma
pubblicità