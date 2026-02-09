La scuderia situata a Silverstone ha cambiato pelle infinite volte, arrivando alla vincere gare in due delle sue ere e ambendo a tornare al top con Alonso e Newey

1991-2005: JORDAN . Fondata da Eddie Jordan , la scuderia ha lanciato talenti come Michael Schumacher e ha conquistato una storica doppietta a Spa nel 1998 con Hill e Frentzen . Raggiunse l'apice nel 1999 lottando per il mondiale piloti con Frentzen e chiudendo terza nei costruttori. Ottenne l'ultima vittoria con Giancarlo Fisichella in Brasile nel 2003, unica nota positiva in un periodo di lungo declino

2006: MIDLAND . Comprata da un imprenditore canadese e iscritta al campionato come la prima squadra russa della storia, non ha ottenuto nessun punto nel suo unico anno di vita

2007: SPYKER . Nuovo nome, nuova licenza (olandese), stessi miseri risultati, ma con l'ebbrezza di aver condotto una gara in testa al Nurburgring

2008-2018: FORCE INDIA . Il magnate indiano Vijay Mallya acquistò la squadra, conquistando la prima pole a Spa nel 2009 con Fisichella e diventando una presenza costante nella parte medio-alta della classifica durante l'era ibrida: quarto posto nel 2016 e 2017 e diversi podi con Sergio Perez

2018-2020: RACING POINT . Dopo i problemi finanziari di Mallya, Lawrence Stroll salvò la squadra. Famosa per la "Mercedes Rosa" del 2020, una vettura velocissima basata sul design Mercedes dell'anno precedente, che vinse con Perez in Bahrain e ottenne una pole con Stroll in Turchia

2021-Oggi: ASTON MARTIN. Con il rebranding, arrivano prima Vettel (un podio nel 2021) poi Alonso, che sorprende tutti conquistando 8 podi nel 2023. Dopo due stagioni anonime, l'arrivo di Honda e Newey nel 2026 punta a trasformare il team in una pretendente al titolo

