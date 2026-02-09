Introduzione

Il campione in carica Lando e il compagno di squadra Oscar, pronti a una nuova sfida Mondiale per provare a confermare la McLaren davanti a tutti nella griglia del Mondiale. Qui le loro storie e i numeri delle rispettive carriere. Il campionato scatta nel weekend del 6-8 marzo: live su Sky e in streaming su NOW

F1, MCLAREN: LA PRESENTAZIONE IN LIVE STREAMING