Il campione in carica Lando e il compagno di squadra Oscar, pronti a una nuova sfida Mondiale per provare a confermare la McLaren davanti a tutti nella griglia del Mondiale. Qui le loro storie e i numeri delle rispettive carriere. Il campionato scatta nel weekend del 6-8 marzo: live su Sky e in streaming su NOW
LANDO NORRIS
- Nome: Lando Norris
- Nazionalità: britannica
- Data di nascita: 3 novembre 1999
LA CARRIERA DI NORRIS
- Karting dal 2008 al 2014: inizia giovanissimo ottenendo successi europei e mondiali.
- Formule minori dal 2015 al 2018: vince il campionato britannico di Formula 4 (2015), l'Eurocup Formula Renault 2.0 (2016) e il campionato europeo di Formula 3 (2017).
- Formula 2 dal 2017 al 2018: nel 2018 corre in F2, chiudendo come vice-campione alle spalle di George Russell.
- McLaren Young Driver Programme: entra nel programma giovani McLaren nel 2017, diventando collaudatore nel 2018.
- 2019-2020, esordio McLaren: debutta nel 2019 a fianco di Carlos Sainz. Nel 2020 ottiene il suo primo podio in Austria (3°), diventando il più giovane britannico a salire sul podio.
- 2021-2023: si impone come prima guida McLaren. Nel 2021 ottiene la sua prima pole position in Russia. Nel 2023 si conferma costantemente ad alti livelli, firmando un rinnovo a lungo termine con il team di Woking.
- 2024: conquista la sua prima vittoria in Formula 1 al Gran Premio di Miami. Chiude il campionato con 4 vittorie complessive, diventando un serio contendente al titolo.
- 2025: dopo un'annata combattuta contro Max Verstappen e il compagno di squadra Oscar Piastri, vince 7 GP e si laurea campione del mondo ad Abu Dhabi, chiudendo con 423 punti.
OSCAR PIASTRI
- Nome: Oscar Jack Piastri
- Nazionalità: australiana
- Data di nascita: 6 aprile 2001
LA CARRIERA DI PIASTRI
- 2019, Formula Renault Eurocup: vince il titolo al debutto con il team R-ace GP.
- 2020, FIA Formula 3 (F3): si laurea campione al debutto con il team Prema Racing, vincendo senza mai ottenere una pole position, evidenziando grande capacità di gara.
- 2021, FIA Formula 2 (F2): domina il campionato al primo anno con Prema, ottenendo cinque pole position consecutive e sei vittorie.
- 2022: diventa terzo pilota Alpine e poi riserva McLaren, a seguito di un contenzioso contrattuale tra le due squadre, che alla fine ha portato la McLaren a portarlo a Woking.
- 2023: esordisce in F1 con McLaren. Ottiene il primo podio in Giappone e vince la Sprint in Qatar, chiudendo il Mondiale con ottime prestazioni come rookie.
- 2024: nel suo secondo anno, si conferma tra i top driver. Ottiene la sua prima vittoria in un GP (Ungheria), oltre alla vittoria in Azerbaijan. Conclude la stagione al 4° posto nella classifica piloti, dimostrando notevole (e inattesa) maturità
- 2025: prosegue come pilota ufficiale McLaren. A inizio stagione 2025 ha ottenuto risultati molto positivi come la vittoria in Cina e Arabia Saudita, posizionandosi tra i contendenti di vertice. Il titolo sfuma per errori come quello a Baku che segna un passo indietro nel suo campionato.
