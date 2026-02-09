Introduzione

Dal gaming alla fabbrica di Brackley: la Mercedes pesca nel mondo degli Esports e ufficializza l'ingaggio di James Baldwin come nuovo Simulator Driver. Non lo vedremo in griglia la domenica, ma il suo ruolo sarà cruciale per lo sviluppo tecnico della monoposto e la validazione degli assetti. Chi è il talento "ibrido", capace di vincere sia online che sulle GT reali? Ecco il suo profilo. Il Mondiale sarà live da marzo su Sky e in streaming su NOW



