Mercedes pesca dagli Esports: chi è James Baldwin, il nuovo sim driver
Dal gaming alla fabbrica di Brackley: la Mercedes pesca nel mondo degli Esports e ufficializza l'ingaggio di James Baldwin come nuovo Simulator Driver. Non lo vedremo in griglia la domenica, ma il suo ruolo sarà cruciale per lo sviluppo tecnico della monoposto e la validazione degli assetti. Chi è il talento "ibrido", capace di vincere sia online che sulle GT reali? Ecco il suo profilo.
Le origini
Classe 1997 britannico, James Baldwin non è il classico gamer da cameretta. Nasce come pilota di kart, dove vince tre campionati nazionali DMAX. Tuttavia, a 18 anni si scontra con il muro che ferma il 90% dei talenti: i soldi. Finiti i fondi, è costretto a ritirarsi dal motorsport reale. È in quel momento che decide di trasferire le sue competenze di guida dal circuito all'asfalto virtuale.
La svolta: dal reale al virtuale
Baldwin diventa una leggenda su simulatori come Assetto Corsa Competizione e rFactor 2. La svolta arriva nel 2019, quando vince il concorso globale "World's Fastest Gamer". Il premio è un sogno: un budget di 1 milione di dollari per correre una stagione reale con una McLaren 720S GT3. Parallelamente, entra nel mondo della F1 Esports Series: nel 2019 firma come terzo pilota per l'Alfa Romeo, poi passa alla McLaren Shadow nel 2020.
L'impresa nel GT
È qui che Baldwin zittisce gli scettici. Molti sim-racer faticano con la paura fisica e la forza G. Lui no. Al debutto assoluto nel British GT 2020, a Oulton Park, conquista pole position e vittoria. Non è un fuoco di paglia: per tutta la stagione tiene il passo dei professionisti, arrivando a giocarsi il titolo fino all'ultima gara. Chiude il campionato al 4° posto, un risultato impensabile per un esordiente arrivato dai videogiochi. Nel 2022 entra anche nel GT World Challenge Europe, partecipando alla 24 Ore di Spa, dove torna nel 2024, e ottenendo un podio nella 6 Ore di Jeddah. Corre anche in circuiti storici come Monza e il Nurburgring.
I precedenti
Rudy van Buren: Vincitore di "World's Fastest Gamer" prima di Baldwin, è stato sim driver McLaren e oggi lavora al simulatore Red Bull.
Jann Mardenborough (in foto): Il pioniere (la cui storia ha ispirato il film Gran Turismo), passato dalla PlayStation al podio della 24 Ore di Le Mans.
Cem Bolukbasi: Partito dalla F1 Esports Series, è arrivato a correre in Formula 2.