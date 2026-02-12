F1, motore Mercedes e le accuse sul rapporto di compressionela ricostruzione
Introduzione
Sono giorni molto caldi in Formula 1. Oltre al ritorno in pista con i test in Bahrain, uno dei temi più discussi riguarda il rapporto di compressione della Mercedes. Qui la ricostruzione di che cosa sta succedendo. Il Mondiale scatterà nel weekend del 6-8 marzo live Sky e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
Rapporto di compressione, il punto sulla situazione
- Ancor prima dell'inizio ufficiale della stagione, che scatterà il prossimo 8 marzo a Melbourne con il GP d'Australia, c'è già un 'caso' sotto le lente di ingrandimento della Fia. Parliamo del rapporto di compressione. Secondo i team motoristi (Ferrari, Audi, Honda e Red Bull), la Mercedes avrebbe infatti trovato un modo per aumentare il suo rapporto di compressione da 16:1 (il massimo stabilito dal regolamento 2026) a 18:1.
Che cos'è il rapporto di compressione
- Andiamo però con ordine e partiamo dallo spiegare che cos'è il rapporto di compressione. Parliamo di uno dei parametri legati al motore termico e si riferisce al rapporto tra il volume totale del cilindro e il volume della camera di combustione. Più è alto il rapporto di compressione più il motore avrà efficienza e, di conseguenza, più potenza in pista.
Che cosa dice il regolamento
- Il regolamento (punto C5.4.3) per quel che riguarda il rapporto di compressione parla chiaro: "Nessun cilindro del motore può avere un rapporto di compressione geometrico superiore a 16.1. La procedura per misurare questo valore sarà eseguita a temperatura ambiente. Questa procedura deve essere approvata dal Dipartimento Tecnico della FIA e inclusa nel dossier di omologazione del produttore di PU".
Di che cosa è accusata Mercedes
- Come si può leggere anche dal regolamento, dunque, il rapporto massimo di compressione è fissato a 16:1. Misurazione che, va specificato, viene effettuata a temperatura ambiente. Sembra però che Mercedes abbia trovato il modo per far salire a caldo il suo rapporto di compressione fino a 18:1 e di ottenere così un importante aumento della potenza della sua monoposto quando è in pista. Pare che lo avrebbe fatto utilizzando materiali che si espanderebbero al salire delle temperature.
Le parole di Toto Wolff a Sky
- Intervistato da Mara Sangiorgio durante la prima giornata di test in Bahrain, Toto Wolff ha dato il suo punto di vista sulla questione: "Gli altri pensano che abbiamo un grande vantaggio ma non è così. Questo è il lobbying politico che abbiamo sempre in Formula 1". E giusto una settimana prima, il team principal della Mercedes aveva detto: "La nostra Power Unit è legale, è in linea con quanto scritto sui regolamenti, con i controlli e le misure previste. Gli altri team si diano una mossa".
