Esteban Ocon ha fornito le sue prime sensazioni sulla nuova Haas e sulle modifiche regolamentari che attendono i piloti nel 2026: "Mi piace la sfida, è il primo vero cambio di regolamento da quando sono in Formula 1 ed è interessante. È più facile sorpassare con la gestione del boost. A Barcellona ho fatto 150 giri ed è andato tutto bene, l'affidabilità del motore Ferrari è incredibile. Il feedback del pilota aiuterà il team a capire dove si può lavorare. È bello ma difficile guidare le F1 adesso, bisogna fare manovre in stile go-kart per ricaricare, ad esempio. È difficile frenare perchè la macchina arriva veloce in curva: manca un po' di grip davanti al momento"