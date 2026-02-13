Offerte Sky
Formula 1, test Bahrain: risultati e tempi della terza giornata in diretta live da Sakhir

live f1

Alfredo Alberico

Ultima giornata della prima settimana di test precampionato a Sakhir. Ieri il più veloce è stato Leclerc su Ferrari. Qui la cronaca in tempo reale, dalle 13 alle 17 su Sky Sport F1, in streaming su NOW e Skysport.it e live sul canale YouTube di Sky Sport F1. Dal 18 al 20, invece, diretta per tutto il giorno, dalle 8 alle 17, sempre su Sky Sport F1, in streaming su NOW e Skysport.it e live sul nostro canale YouTube

DAY-3, CLASSIFICA LIVE: RUS, SAI, LAW

LIVE

Secondo posto per la Red Bull di Verstappen: 1:35.341

In testa alla classifica torna la Mercedes di Russell: 1:34.821 e 9 giri completati dalla W17

f1

7 i passaggi completati dai primi tre della classifica: Sainz, Russell e Lawson

Accelerata di Sainz: Williams in testa alla classifica provvisoria del Day-3 con il tempo di 1:37.761

Quarta la Williams di Sainz: 1:51.198

f1

Si riporta al comando la Mercedes di Russell che ha cominciato col piede giusto questa terza giornata di collaudi: 1:37.834

Scatto di Lawson che si mette a dettare il passo con la Racing Bulls: 1:38.085

Chi scende in pista oggi: la line-up del Day-2 dei test a Sakhir

f1

Terzo tempo per Hamilton: i primi tre hanno già completato tre giri

f1

Russell si  mette a dettare il passo: 1:38.289

Subito Verstappen a stampare il primo tempo: 1:47.917

Norris (McLaren) dopo la dichiarazioni di Verstappen sulla nuova F1: "Le sue parole sono state molto divertenti. Se vuole ritirarsi, può farlo. La F1 è in continua evoluzione e a volte va meglio ed altre peggio. Ma in fin dei conti veniamo pagati cifre assurde e non ci si può lamentare. Non è obbligato a stare qui. Per me è una sfida divertente, bisogna guidare in modo diverso e gestire in modo diverso. Personalmente continuo a correre, a viaggiare per il mondo e a divertirmi un sacco. Quindi, niente di cui lamentarmi"

f1

Perez (Cadillac): "Questa F1 è molto diversa rispetto a quella a cui ero abituato. Capire cosa succede con l’energia è molto difficile. Non vorrei trarre conclusioni affrettate, ma le gare potrebbero somigliare a quelle della Formula E"

f1
si parte!

VIA ALLA TERZA GIORNATA DI TEST IN BAHRAIN

Amici di Sky, appassionati di F1, benvenuti o bentornati in Bahrain! Scatta la seconda parte del Day-2 dei test precampionato a Sakhi: potete seguire qui tutto in tempo reale e in diretta su Sky Sport F1 (anche in live streaming). LA GUIDA COMPLETA

f1

Temperature ora in Bahrain

  • 21°C
  • Precipitazioni: 3%
  • Umidità: 76%
  • Vento: 3 km/h
f1

L'andamento dei test F1 in Bahrain

Marc Gené: "Gestione dell'energia poco naturale, ma s'imparerà"

Tra i tanti cambiamenti alle regole della Formula 1, c'è la questione dell'energia, la cui gestione non è certo un qualcosa di 'naturale'. Ma i piloti impareranno anche questo

Matteo Bobbi: "Ala anteriore Ferrari obiettivo, outwash"

Mettiamo a confronto l'ala vista allo shakedown di Barcellona (e alla presentazione) con quella utilizzata dalla SF-26 ai test in Bahrain. E' evidente l'obiettivo degli ingegneri di Maranello, in una parola 'outwash'.

Ivan Capelli: "Ferrari è la macchina più 'pulita' "

Ioverno: "La novità richiede sempre adattamento".

Il direttore sportivo della Ferrari, Diego Ioverno, ha parlato a Sky durante il Day-2 dei test in Bahrain: "Parliamo di uno dei cambiamenti più grossi della storia della Formula 1. Stiamo cercando quali sono le opportunità e i pericoli". Sui piloti: "La novità richiede sempre un po' di adattamento. L'obiettivo sarà cercare di metterli in condizione per mettere sul campo tutte le loro qualità"

Ferrari, Ioverno a Sky: 'Cambio epocale, serve adattamento'. VIDEO

Ferrari, Ioverno a Sky: 'Cambio epocale, serve adattamento'. VIDEO

Antonelli (Mercedes): "Red Bull sembra messa bene, ma anche McLaren... ".

Kimi a Sky: "Sto cercando di capire il comportamento di tutte le macchine e di vedere le differenze rispetto alla nostra. Cerco di guardare a 360°". E sui team rivali: "Red Bull sembra essere messa molto bene, così come McLaren. Devo dire però che anche Ferrari sembra messa bene"

Verstappen boccia le nuove regole F1 2026

Il pilota olandese della Red Bull ha parlato delle nuove monoposto 2026 dopo il Day-2 di test in Bahrain: "Più che guidare, in verità si tratta di gestire. Le mie sensazioni non sono così entusiasmanti".

F1, Verstappen durissimo: 'Le regole 2026? Una Formula E sotto steroidi'

F1, Verstappen durissimo: 'Le regole 2026? Una Formula E sotto steroidi'

Stroll e un'Aston che non sembra in grandissima forma...

Il canadese dell'Aston Martin ha parlato nel Day-2 dei test in Bahrain (dove ha girato solo il suo compagno di squadra Alonso), dopo aver percorso solo 36 giri nel Day-1: "Sembra che siamo 4 secondi dietro i top team. Abbiamo molto lavoro da fare e dobbiamo recuperare, ma stiamo spingendo il più forte possibile".

Stroll suona l'allarme: 'Siamo 4 secondi più lenti dei top team'

Stroll suona l'allarme: 'Siamo 4 secondi più lenti dei top team'

Suona un allarme in casa Aston Martin

I test del non sono iniziati nel migliore dei modi per il team britannico a causa dei problemi al motore Honda. "Nel Day-1, dai dati che qualcosa non stava andando nel verso giusto con la Power Unit. Abbiamo provato a sistemare il problema durante la pausa pranzo ma siamo stati costretti a sostituire", ha detto Mike Krack, Chief Trackside Office

E' già allarme motore Honda per Aston Martin: sostituito

E' già allarme motore Honda per Aston Martin: sostituito

Ocon: "L'affidabilità del motore Ferrari è incredibile. Macchine belle ma difficili"

Esteban Ocon ha fornito le sue prime sensazioni sulla nuova Haas e sulle modifiche regolamentari che attendono i piloti nel 2026: "Mi piace la sfida, è il primo vero cambio di regolamento da quando sono in Formula 1 ed è interessante. È più facile sorpassare con la gestione del boost. A Barcellona ho fatto 150 giri ed è andato tutto bene, l'affidabilità del motore Ferrari è incredibile.  Il feedback del pilota aiuterà il team a capire dove si può lavorare. È bello ma difficile guidare le F1 adesso, bisogna fare manovre in stile go-kart per ricaricare, ad esempio. È difficile frenare perchè la macchina arriva veloce in curva: manca un po' di grip davanti al momento"

Mercedes e le accuse sul rapporto di compressione

Sono giorni molto caldi in Formula 1. Oltre al ritorno in pista con i test in Bahrain, uno dei temi più discussi riguarda il rapporto di compressione della Mercedes. Qui la ricostruzione di che cosa sta succedendo. LA RICOSTRUZIONE

F1

Caso motori, Wolff non ci sta: "Stupefatto dai cambiamenti improvvisi, è la solita F1"

Toto Wolff ha commentato la prima mattinata di test in Bahrain e il caso sulla Power Unit Mercedes: "Per noi la Red Bull è la più veloce, noi non ci sentiamo pronti. Gli altri pensano che abbiamo un grande vantaggio ma non è così: è il lobbying politico che abbiamo sempre in Formula 1". GUARDA IL VIDEO

Come seguire i test in quest'ultima giornata su Sky: tutto LIVE!

  • Qui la cronaca testuale, mentre diretta dalle 13 alle 17 su Sky Sport F1, canale 207, in streaming su NOW e Skysport.it. Live anche sul canale YouTube di Sky Sport F1. 
  • Dalle 16 immagini in diretta dalla pista per vivere da vicino questa importante fase di avvicinamento al Mondiale.

Si torna in pista la prossima settimana per altri test

  • Dal 18 al 20 febbraio: diretta per tutto il giorno, dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00, su Sky Sport F1, canale 207, in streaming su NOW e Skysport.it. Live anche sul canale YouTube di Sky Sport F1.

