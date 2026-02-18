Caso motori, si cambia? Proposto controllo del rapporto di compressione a 130 gradiCOMUNICATO FIA
Introduzione
Dopo il comunicato ufficiale sulla discussione tenuta va Sakhir nell'ambito della F1 Commission la Fia ne ha diramato un secondo relativo al rapporto di compressione e quindi al caso motori che ha fatto e sta facendo tanto parlare in queste settimanbe, con una novità importante e che va a delineare un cambio di regolamento che potrebbe entrare in vigore a partire da agosto. Una proposta sottoposta ai motoristi e la risposta è attesa nei prossimi dieci giorni
Quello che devi sapere
IL SECONDO COMUNICATO FIA A SAKHIR
Una seconda nota della Fia dopo quella relativa all'ordine del giorno della F1 Commission tenuta a Sakhir: la seconda nota della Federazione è relativa al ormai famoso rapporto di compressione e quindi al tanto discusso caso motori. E c'è una novità importante per il quale si profila un cambio di regolamento che potrebbe entrare in vigore a partire dal prossimo agosto.
COSA PUO' SUCCEDERE DA AGOSTO
E' stata dunque presentata una proposta per cui, a partire dal 1° agosto 2026, il rispetto del limite del rapporto di compressione dovrà essere dimostrato non solo in condizioni ambientali, ma anche a una temperatura operativa rappresentativa di 130 °C.
A CHI E' STATA SOTTOPOSTA LA PROPOSTA
La proposta è stata sottoposta ai costruttori di power unit (Mercedes, Ferrari, Honda, Audi e Red Bull / Ford) e il suo esito è previsto entro i prossimi 10 giorni, per poi essere comunicato a tempo debito. Come per tutte le modifiche regolamentari in Formula 1, qualsiasi modifica rimane soggetta all'approvazione finale del Consiglio Mondiale dello Sport Motoristico della FIA.