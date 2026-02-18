Introduzione

Dopo il comunicato ufficiale sulla discussione tenuta va Sakhir nell'ambito della F1 Commission la Fia ne ha diramato un secondo relativo al rapporto di compressione e quindi al caso motori che ha fatto e sta facendo tanto parlare in queste settimanbe, con una novità importante e che va a delineare un cambio di regolamento che potrebbe entrare in vigore a partire da agosto. Una proposta sottoposta ai motoristi e la risposta è attesa nei prossimi dieci giorni



TUTTO SUL RAPPORTO MDI COMPRESSIONE E IL CASO MOTORI