Formula 1, test in Bahrain: risultati e tempi del Day-3 in diretta live da Sakhir

live ULTIMI TEST

Alfredo Alberico

A Sakhir in pista per l'ultima giornata di test precampionato. Ieri il miglior tempo di Antonelli su Mercedes. Sulla Ferrari oggi c'è Leclerc, inizialmente senza l'ala posteriore 'rotante' che ha sorpreso tutti. Segui il Day-3 live su Sky Sport F1, in streaming su NOW e Skysport.it. Live anche sul nostro canale YouTube

CLICCA QUI SE NON VEDI IL LIVE STREAMING

DAY-3, CLASSIFICA LIVE: LEC, ANT, PIA

LIVE

Classifica e distacchi dopo un'ora di test

Cambio dell'incidenza del flap anteriore per Antonelli, appena rientrato ai box

Scatta al secondo posto la Mercedes di Antonelli (+0.227)

Nono posto per l'Audi di Hulkenberg

L'Aston Martin oggi non girerà molto! Matteo Bobbi spiega perché: "Tanti pezzi compromessi in queste giornate e non ci sono ricambi... ". Notte fonda, per ora...

L'unica monoposto che non è ancora scesa in pista è l'Aston Martin: avvio di stagione da dimenticare per il team principal Adrian Newey. Ieri problemi con l'ERS (e l'idraulica) per Alonso, oggi sarà Stroll a salire sulla monoposto.

Comincia a spingere un po' di più la McLaren: Piastri sale al secondo posto (+0.663)

Antonelli settimo al momento, Ivan Capelli: "Lavoro molto costante in questa prima parte della mattinata per Kimi"

Sale al quarto posrto l'Alpine con Gasly (+2.375)

Ai box Leclerc, prova di pit-stop per la Ferrari

Si migliora Leclerc, sempre in testa alla classifica: 1:33.689

Risale posizioni Lindblad, quarto con la Racing Bulls (+2.322)

Super traverso di Leclerc! E, intanto, scatta al comando in 1:33.837

Piastri porta la McLaren al terzo posto (+2.748)

Chi gira nell'ultimo giorno di test in Bahrain

Bloccaggio per Lindblad in curva 1

Cambio ala anteriore per l'Alpine di Gasly

Di Hadjar il miglior tempo al momento in 1:35.011

Hadjar sulla Red Bull, Lindblad sulla Racing Bulls

Subito in pista Leclerc, ma senza l'ala 'rotativa' che abbiamo visto ieri sulla Ferrari SF-26

si parte!

VIA ALL'ULTIMA GIORNATA DI TEST PRECAMPIONATO!

Amici di Sky, appassionati di F1, benvenuti in Bahrain! Scatta l'ultima giornata di test a Sakhir: segui tutto live su Sky Sport F1 (canale 207) e qui in live streaming. Vieni con noi nella nuova era del Mondiale!

METEO E TEMPERATURE IN BAHRAIN

  • 21° C
  • Precipitazioni: 0%
  • Umidità: 74%
  • Vento: 5 km/h
Ieri il miglior tempo di Antonelli - Un favoloso Kimi ha chiuso al comando la penultima giornata di test a Sakhir: il pilota della Mercedes ha girato in 1:32.803 (miglior tempo di tutte le sessioni a Sakhir). Secondo Piastri (si ferma nel finale) e terzo Verstappen. Hamilton quarto con la Ferrari, qualche problema al mattino per la SF-26. Fatica ancora tanto l'Aston: Alonso si pianta e non rientra più.LA CRONACA

L'ala posteriore (flap) Ferrari ruota di 270°: il vantaggio che (si dice) potrebbe dare

l flap dell'ala posteriore che ruota 270 gradi, quindi 180 in più rispetto al consueto: ruota, si capovolge ed è un modo di attivarla che ancora non avevamo mai visto per quella che è l'aerodinamica attiva. Abbiamo visto Lewis Hamilton provarla nei 5 giri affrontati nella mattinata del Day-2 dei test questa e ha lasciato tutti  - le altre squadre comprese - piacevolmente sorpresi. Si ritiene, al momento solo voci, credo che siano voci, che sia di 8-10 km orari più veloce. Vedremo.

Prove di partenza per i piloti F1, che a margine della sessione pomeridiana del Day-2 dei test in Bahrain si sono schierati in griglia e hanno atteso lo spegnimento dei semafori. Super scatto della Ferrari di Lewis Hamilton che ha 'bruciato' la Red Bull di Verstappen e la Mercedes di Antonelli. Ottimo lo spunto anche della Haas (motorizzata Ferrari) di Esteban Ocon

Ma per molti la partenza è una vera criticità: cosa succede e perché

Non è più solo una questione 'automatica' legata alla reattività del pilota, con le nuove regola la procedura di partenza è diventato un affare assai complicato: tutto verte attorno ai nuovi regolamenti tecnici, mentre nei test in Bahrain si cerca di trovare una soluzione. I DETTAGLI

L'Aston Martin non va, facce tese nel briefing a Sakhir

L'Aston Martin continua a non convincere nei test in Bahrain. Nel VIDEO, un briefing tra Adrian Newey e il proprietario Lawrance Stroll che discutono dei problemi della macchina: la faccia perplessa del team principal racconta molto del momento di un team che era dato tra le possibili pretendenti alle zone alte della classifica. Anche Alonso, costretto a fermarsi per un problema durante il Day-2, mostra il suo disappunto. C'è tanto lavoro in vista per il 'genio' Adrian e la sua squadra...

Vasseur: "Affidabilità ottima, meglio delle aspettative"

Il team principal Ferrari è intervenuto in conferenza nel Day-2 di Sakhir: "Abbiamo lavorato molto bene sull'affidabilità, molto meglio di quanto ci aspettassimo. Stamattina abbiamo avuto un piccolo problema e abbiamo fermato la macchina 3 ore ma stiamo preparando anche dei pezzi da portare a Melbourne. Procedura di partenza? È stata concordata con la Fia, sapevamo che sarebbe stata una fase complicata del weekend. La Fia ha deciso di non cambiarla, tutti i team hanno deciso l'architettura del motore sulla base del regolamento e penso che la nuova procedura con le luci che lampeggiano sia adatta a tutti"

Wolff: "Nulla d'illegale, è una cavolata clamorosa"

Toto Wolff, team principal Mercedes, è intervenuto in conferenza nel Day-2 in Bahrain: "Siamo sollevati perché siamo a un livello discreto, i piloti sono abbastanza soddisfatti della vettura e non siamo molto lontani dai team di testa come era successo negli ultimi anni. Sappiamo che ci sono 4 team davanti agli altri e pensiamo di far parte di questi. Dibattito Fia? Una tempesta in un bicchier d'acqua. Siamo a nostro agio e non c'è assolutamente niente di illegale, è una cavolata clamorosa". Nel VIDEO le dichiarazioni complete

Il campionato che scatta l'8 marzo in Australia F1 2026, rappresenta un momento cruciale per questo sport che vede sia il telaio che le power unit aggiornate. Qui, con Matteo Bobbi e Vicky Piria la guida che vi spiega nel modo più semplice ed esaustivo il più grande cambiamento regolamentare nella storia del Circus. Macchine, motori, gestione dell'energia: tutto quello che c'è da sapere per arrivare preparati a Melbourne. 

Ultime 8 ore di test da affrontgare sul tracciato del Bahrain

La nuova stagione dei motori su Sky

Si riaccendono i motori di Sky Sport: F1, MotoGP e Superbike (che parte venerdì) in esclusiva, oltre 17 campionattiraccontati attraverso 41 weekend di gare e più di 1800 ore di dirette. E a inizio marzo arriva 'Speed', la nuova newsletter di Sky Sport Insider: un pitstop irrinunciabile per chi ama la velocità! TUTTI I DETTAGLI

I team in griglia di partenza per la nuova F1

Sono 11 le scuderie del 2026 di Formula 1. Il Circus ha dato l'addio alla Sauber, sostituita da Audi. C'è sarà anche l'ingresso dell'11° team, ovvero Cadillac. Ecco tutte le scuderie:

  • Alpine
  • Cadillac
  • Ferrari
  • McLaren
  • Red Bull
  • Mercedes
  • Aston Martin
  • Haas
  • Racing Bulls
  • Williams
  • Audi
Chi sono e per chi corrono: i piloti della F1 2026

La line-up in vista della prossima stagione di F1: le coppie di piloti

  • Alpine: Pierre Gasly e Franco Colapinto
  • Cadillac: Sergio Perez e Valtteri Bottas
  • Ferrari: Charles Leclerc e Lewis Hamilton
  • McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri
  • Red Bull: Max Verstappen e Isack Hadjar
  • Mercedes: George Russell e Kimi Antonelli
  • Aston Martin: Fernando Alonso e Lance Stroll
  • Haas: Esteban Ocon e Oliver Bearman
  • Racing Bulls: Liam Lawson e Arvid Lindblad
  • Williams: Carlos Sainz e Alexander Albon
  • Audi: Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto
Il calendario del Mondiale 2026

Confermate le 24 tappe, con la vera novità che riguarda l'uscita di Imola e l'ingresso di Madrid (come già annunciato il 23 gennaio scorso). Ecco il calendario completo:

  • GP Australia (6-8 marzo)
  • GP Cina (13-15 marzo)
  • GP Giappone (27-29 marzo)
  • GP Bahrain (10-12 aprile)
  • GP Arabia Saudita (17-19 aprile)
  • GP Miami (1-3 maggio)
  • GP Canada (22-24 maggio)
  • GP Monaco (5-7 giugno)
  • GP Spagna (12-14 giugno)
  • GP Austria (26-28 giugno)
  • GP Gran Bretagna (3-5 luglio)
  • GP Belgio (17-19 luglio)
  • GP Ungheria (24-26 luglio)
  • GP Olanda (21-23 agosto)
  • GP Italia (4-6 settembre)
  • GP Madrid (11-13 settembre)
  • GP Azerbaijan (24-26 settembre)
  • GP Singapore (9-11 ottobre)
  • GP Usa (23-25 ottobre)
  • GP Messico (30 ottobre-1 novembre)
  • GP Brasile (6-8 novembre)
  • GP Las Vegas (19-21 novembre)
  • GP Qatar (27-29 novembre)
  • GP Abu Dhabi (4-6 dicembre)
Sprint F1, quando sono previste

Nessuna novità, invece, per quel che riguarda le mini-gare del sabato, ovvero le Sprint, che saranno sempre sei. Ecco dove si terranno:

  • Cina (weekend 13-15 marzo)
  • Miami (1-3 maggio)
  • Canada (22-24 maggio)
  • Gran Bretagna (3-5 luglio)
  • Olanda (21-23 agosto)
  • Singapore (9-11 ottobre)
Aspettando il primo Gran Premio, a Melbourne nel weekend del 6-8 marzo, si torna in pista in Bahrain per l'ultima giornata di colaudi che potrete seguire in diretta su Sky, e qui vi spieghiamo come con tutto il programma dettagliato.

Oggi, 20 febbraio: diretta per tutto il giorno, dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:00 alle 17:00, su Sky Sport F1, canale 207, in streaming su NOW e Skysport.it. Live anche sul canale YouTube di Sky Sport F1.

Come seguire i test di Formula 1 su Skysport.it

Oltre alla diretta tv e lo streaming, il racconto dei test di Formula 1 sarà come sempre anche in tempo reale su Skysport.it: la cronaca testuale, le curiosità, ma anche le foto, i video e gli approfondimenti tecnici per scoprire tutto ciò che accade in pista e nei box di Sakhir.

