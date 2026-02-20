Il team principal Ferrari è intervenuto in conferenza nel Day-2 di Sakhir: "Abbiamo lavorato molto bene sull'affidabilità, molto meglio di quanto ci aspettassimo. Stamattina abbiamo avuto un piccolo problema e abbiamo fermato la macchina 3 ore ma stiamo preparando anche dei pezzi da portare a Melbourne. Procedura di partenza? È stata concordata con la Fia, sapevamo che sarebbe stata una fase complicata del weekend. La Fia ha deciso di non cambiarla, tutti i team hanno deciso l'architettura del motore sulla base del regolamento e penso che la nuova procedura con le luci che lampeggiano sia adatta a tutti"