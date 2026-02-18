Offerte Sky
La F1 Commission ha discusso su power unit e regolamento 2026: il comunicato

IN BAHRAIN

Introduzione

Dai motori ai feedback di team e piloti sulle nuove monoposto. La Federazione ha diramato un comunicato per illustrare cosa è stato discusso a Sakhir nel corso della F1 Commission. Oggetto del dibattito anche la procedura di partenza, mentre si ipotizza l'aumento del numero delle Sprint Race. Il Mondiale scatterà nel weekend del 6-8 marzo su Sky e in streaming su NOW
 

F1, TEST BAHRAIN: LA DIRETTA DEL DAY-1 (SECONDA SETTIMANA)

Quello che devi sapere

F1 COMMISSION: COSA E' STATO DISCUSSO E DECISO

Si è riunita a Sakhir, dove sono in corso i test precampionato, la F1 Commission. La FIA ha diramato un comunicato - che di seguito riportiamo - per rendere noti i temi trattati
  • Sono stati concordati alcuni miglioramenti al Regolamento di Formula 1 2026, che saranno ora sottoposti al Consiglio Mondiale dello Sport Automobilistico per l'approvazione definitiva. Di seguito una panoramica dei punti chiave della discussione:
  • Feedback sul Regolamento di Formula 1 2026
  • In linea con l'introduzione di modifiche normative così significative, ci sono ancora insegnamenti collettivi da trarre dai test pre-stagionali. Come gruppo – i team, i produttori di power unit, la FIA e la Formula One Management (FOM) – c'è stato l'impegno di lavorare su tutti gli aspetti tecnici in vista della gara di apertura della stagione 2026 a Melbourne il mese prossimo.

SULLE MONOPOSTO: VALUTAZIONI DEI TEAM E FEEDBACK DEI PILOTI

  • Si è svolto un dibattito costruttivo tra tutti i team a seguito dei feedback iniziali dei piloti, provenienti da un sondaggio avviato dalla FIA. Gli argomenti trattati includono le caratteristiche generali della vettura, l'energia e la power unit, l'aerodinamica, i sorpassi e le gare, gli pneumatici e il grip meccanico.
  • Feedback positivi sul peso ridotto e sulle dimensioni ridotte delle monoposto 2026. I piloti hanno generalmente concordato sul fatto che la nuova vettura abbia mostrato una migliore qualità di guida e una maggiore accelerazione iniziale.

GESTIONE DELL'ENERGIA

  • Ulteriori valutazioni e verifiche tecniche sulle questioni relative alla gestione dell'energia saranno effettuate nei tre giorni successivi, in occasione del secondo test pre-stagionale in Bahrain.
  • Si è convenuto che non fossero necessarie modifiche regolamentari sostanziali immediate, dato che le prove e i feedback iniziali sono ancora incompleti e che modifiche premature avrebbero comportato il rischio di una maggiore instabilità prima della prima gara. Ulteriori revisioni saranno effettuate non appena saranno disponibili ulteriori dati.

PROCEDURA DI PARTENZA

Durante la riunione della commissione si sono svolti colloqui costruttivi e proposte incentrate sulla procedura di partenza. Di conseguenza, durante l'attuale test in Bahrain saranno intraprese ulteriori valutazioni sugli aggiornamenti ai sistemi di gara e alla gestione a bordo vettura.

IPOTESI AUMENTO NUMERO DELLE SPRINT

  • Si è discusso della possibilità di aumentare il numero di eventi Sprint fino a 12, in base alla richiesta di eventi Sprint da parte di tifosi e promotori.
  • Il comunicato FIA ricordsa che "tutte le modifiche regolamentari sono soggette all'approvazione del Consiglio Mondiale dello Sport Motoristico della FIA (WMSC)."

