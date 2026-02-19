F1, le partenze sono diventate un problema: cosa succede e perchéIL PUNTO
Introduzione
Non è più solo una questione 'automatica' legata alla reattività del pilota, con le nuove regola la procedura di partenza è diventato un affare assai complicato: tutto verte attorno ai nuovi regolamenti tecnici, mentre nei test in Bahrain si cerca di trovare una soluzione. Il Mondiale è live Sky e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
LA PARTRENZA E' DIVENTATA UN PROBLEMA
- Il problema delle partenze in Formula 1 è un tema rovente e dibattuto nei giorni dei test in Bahrain che anticipano l'inizio del nuovo Mondiale. Tutto, manco a dirlo, verte attorno ai nuovi regolamenti tecnici e la partenza, che fino ad oggi era una questione 'automatica' da gestire in una manciata di secondi, alla vigila del nuovo campionato è diventata estremamente complessa.
- La gestione termica che si somma alla gestione meccanica, non più solo un fatto legato alla reattività del pilota: così è diventata la partenza alla luce delle nuove regole. Sbagliare il tempo di carica del turbo può compromettere lo scatto al via e far piantare la vettura.
PRIMA DELLA RIVOLUZIONE 2026
- Nelle monoposto dell'era precedente al Mondiale 2026, il sistema MGU-H manteneva il turbo in rotazione elettricamente. Ora, con l'eliminazione dell'MGU-H, tocca ai piloti "caricare" il turbo in modo manuale per tenere i giri alti al motore, 12.000 rpm circa. E tutto questo mentre si è fermi sulla griglia con la tensione degli attimi che precedono il gran premio...
IL RISCHIO E LA QUESTIONE SICUREZZA
L'attuale procedura di partenza cela un rischio elevato legato alla gara e anche un pericolo notevole legato alla sicurezza:
- Se il pilota non sincronizza in modo opportuno i giri motore con il rilascio della frizione, la macchina non ha spinta - il cosidetto turbo lag - e resta ferma. O quasi.
- E poi c'è anche una questione di sicurezza: vien da sé che se si è lenti in partenza, il rischio è quello di essrere travolti da chi arriva da dietro.
- Per quanto ovvio, molti team hanno chiesto di modificare la procedura
LA PAUSA EXTRA DI 5'' E LA LUCE BLU
- Con i test in corso in Bahrain e una procedura di partenza che continua a destare perplessità, è stata prevista una pausa extra di 5'' tra il posizionamento dell'ultima vettura e l'accensione dei semafori per cercare di evitare spegnimenti improvvisi al via. In sintesi, si tratta di un "preavviso" di 5" per preparare il turbo.
- Inoltre, tutti i pannelli LED laterali posti lungo lo schieramento si illuminano di blu per segnalare il preavviso dei 5'' (prima dell'accensione dei semafori rossi).
- Basterà per evitare il caos? Melbourne, primo GP della stagione, si avvicina: si corre l'8 marzo.
