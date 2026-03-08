Una importante novità. Dal 3 marzo arriva Speed, una nuova newsletter monotematica di Sky Sport Insider dedicata a a F1, MotoGP, Superbike, Rally e tutto quanto puoi vivere sui canali di Sky sul filo dei centesimi di secondo. Troverai analisi e storie, approfondimenti sulle gare finite e le anticipazioni su quelle che stanno arrivando. Speed è curata da Angelo carotenuto e avrà cadenza quindicinale. Per riceverla vi basta inquadrare il QR code e mettere una spunta verde. Ricordiamo che Sky Sport Insider è la sezione editoriale premium del nostro sito, offerto da Sky Extra a tutti i clienti Sky TV. QUI I DETTAGLI