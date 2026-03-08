- Vuoi vedere la Formula 1? Tutti i 24 Gran Premi della stagione 2026 in diretta esclusiva su Sky: prove libere, qualifiche, sprint race e gare
- Guarda il Gran Premio d'Australia su Sky o in streaming su NOW
- 'Speed' la newsletter di Sky Insider sui motori
- Griglia di partenza
- I risultati delle prime libere
- I risultati delle seconde libere
- I risultati delle terze libere
- Il calendario del Mondiale
- 1.G. Russell
- 2.A. Antonelli
- 3.I. Hadjar
Formula 1, GP Australia: la diretta live da Melbourne
Attesa finita! Il Mondiale a Melbourne per la prima gara della nuova era della Formula 1: dalla pole position scatta Russell, subito dopo l'altra Mercedes dell'Italiano Kimi Antonelli. Leclerc quarto e Hamilton settimo. Il via alle 5: tutto live su Sky e in streaming su NOW
in evidenza
Il meteo oggi a Melbourne
Non è prevista pioggia per la giornata della prima gara del Mondiale 2026. Domenica parzialmente soleggiata con una temperatuta massima di 25°C.
Le gomme Pirelli per la gara di Melbourne
La scelta delle mescole per il GP di Australia, round di apertura del mondiale 2026 di Formula 1, va dalla C3 (più dura) alla C5 (quella più morbida). Ma a causa dell’incognita meteo presenti anche le mescole Full Wet (banda blu) e le Intermedie (banda verde). I DETTAGLI
Non perdere 'Speed' la newsletter di Sky Sport Insider
Una importante novità. Dal 3 marzo arriva Speed, una nuova newsletter monotematica di Sky Sport Insider dedicata a a F1, MotoGP, Superbike, Rally e tutto quanto puoi vivere sui canali di Sky sul filo dei centesimi di secondo. Troverai analisi e storie, approfondimenti sulle gare finite e le anticipazioni su quelle che stanno arrivando. Speed è curata da Angelo carotenuto e avrà cadenza quindicinale. Per riceverla vi basta inquadrare il QR code e mettere una spunta verde. Ricordiamo che Sky Sport Insider è la sezione editoriale premium del nostro sito, offerto da Sky Extra a tutti i clienti Sky TV. QUI I DETTAGLI
Così è cambiato il Mondiale: le regole e tutte le novità in meno di 2'
Gli 11 team in griglia del Mondiale 2026
- Alpine
- Cadillac
- Ferrari
- McLaren
- Red Bull
- Mercedes
- Aston Martin
- Haas
- Racing Bulls
- Williams
- Audi
I piloti del Mondiale 2026
- Alpine: Pierre Gasly e Franco Colapinto
- Cadillac: Sergio Perez e Valtteri Bottas
- Ferrari: Charles Leclerc e Lewis Hamilton
- McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri
- Red Bull: Max Verstappen e Isack Hadjar
- Mercedes: George Russell e Kimi Antonelli
- Aston Martin: Fernando Alonso e Lance Stroll
- Haas: Esteban Ocon e Oliver Bearman
- Racing Bulls: Liam Lawson e Arvid Lindblad
- Williams: Carlos Sainz e Alexander Albon
- Audi: Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto
Il regolamento in gara: il sistema di punteggio della F1
Ad andare a punti al termine di un GP saranno sempre i piloti che taglieranno il traguardo in top 10. Per la Sprint, invece, i punti andranno ai primi 8.
- Il sistema di punteggio dei Gran Premi: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.
- Il sistema di punteggio delle Sprint: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Tutte le gare del 2026
I dubbi, per la crisi in Iran, riguardano al momento Bahrain e Arabia Saudita: potrebbero essere cancellate dal calendario:
- GP Australia (6-8 marzo)
- GP Cina (13-15 marzo)
- GP Giappone (27-29 marzo)
- GP Bahrain (10-12 aprile)
- GP Arabia Saudita (17-19 aprile)
- GP Miami (1-3 maggio)
- GP Canada (22-24 maggio)
- GP Monaco (5-7 giugno)
- GP Spagna (12-14 giugno)
- GP Austria (26-28 giugno)
- GP Gran Bretagna (3-5 luglio)
- GP Belgio (17-19 luglio)
- GP Ungheria (24-26 luglio)
- GP Olanda (21-23 agosto)
- GP Italia (4-6 settembre)
- GP Madrid (11-13 settembre)
- GP Azerbaijan (24-26 settembre)
- GP Singapore (9-11 ottobre)
- GP Usa (23-25 ottobre)
- GP Messico (30 ottobre-1 novembre)
- GP Brasile (6-8 novembre)
- GP Las Vegas (19-21 novembre)
- GP Qatar (27-29 novembre)
- GP Abu Dhabi (4-6 dicembre
Il calendario delle Sprint
- Cina (weekend 13-15 marzo)
- Miami (1-3 maggio)
- Canada (22-24 maggio)
- Gran Bretagna (3-5 luglio)
- Olanda (21-23 agosto)
- Singapore (9-11 ottobre)
Così vi raccontiamo tutta la F1: il nostro team
Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l’anno si alterneranno tra studio e circuito. L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti. Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24 e Skysport.it, con i liveblog, gli highlights e tutte le curiosità dell’appuntamento di Melbourne.
Il programma di oggi su Sky Sport F1 (canale 207)
- Ore 3.30: Paddock Live
- Ore 5: F1 - Gara
- Ore 7: Paddock Live
- Ore 7.30: Debriefing
- Ore 8: Notebook
- Ore 8.15: Race Anatomy
- Ore 9.45: F1 gara (replica)
- Ore 12: F1 gara (replica)
- Ore 14: F1 gara (replica)