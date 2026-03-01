Decenni prima delle 'Papaya Rules', la McLaren finì al centro di un'altra controversia strategica al GP d'Australia 1998. Mika Hakkinen e David Coulthard erano di un altro pianeta, tanto da doppiare tutti gli altri piloti in pista. Il finlandese, primo, entrò per sbaglio ai box per un problema di incomprensione via radio e perse la testa della corsa a favore dello scozzese, che a tre giri dalla fine, su ordine di Ron Dennis, alzò platealmente il piede dal gas in rettilineo e fece ripassare Hakkinen. Il motivo? I due avevano fatto un patto prima della gara: chi fosse arrivato davanti alla prima curva avrebbe avuto il diritto di vincere la gara.