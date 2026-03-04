Introduzione

La Formula 1 darà il via in questo weekend alla stagione 2026 con il GP d'Australia. Con l'ingresso di Cadillac, quest'anno saranno ben 11 i team in griglia di partenza. Per vedere l'ultima volta di una Formula 1 con 22 piloti bisogna tornare indietro al 2016. Ricordi che stagione fu? Riviviamola insieme. Tutto il fine settimana dell'Albert Park sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW

