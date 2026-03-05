La scuderia di Silverstone ha avuto ritardi durante nella progettazione e perso sessioni importanti nello shakedown in Catalunya. Come se non bastasse, problemi tecnici sono emersi anche nelle prime giornate di test in Bahrain. Al termine del Day 2, a lanciare un sinistro allarme era stato il pilota canadese Lance Stroll: "Siamo 4 secondi più lenti dei top team". E ora il rischio vibrazioni a tre giorni dal primo GP del Mondiale 2026.