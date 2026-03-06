Fia, disposizioni su penalità e standard guida in F1: più severità sui 'falli tattici'LINEE GUIDA
Introduzione
La Federazione ha reso note le disposizioni aggiornate per gli steward per il campionato Mondiale di Formula 1 su standard di guida e le penalità. Ecco cosa cambia, anche nel tentativo di eliminare i 'falli tattici'.
Quello che devi sapere
FIA STANDARD DI GUIDA E PENALITA': LE INDICAZIONI AGGIORNATE
- In occasione dl primo fine settimana di F1 in Australia, la Fia ha pubblicato le "2026 Driving Standards Guidelines" e le "Penalty Guidelines". Questi documenti, che non hanno un valore regolamentare assoluto - restano infatti a discrezione dei commissari - sono importanti per garantire uniformità di giudizio. Cosa ancora più importante oggi che si è entrati nella nuova era del Mondiale con la rivoluzione tecnica.
- Ecco i punti chiave delle linee guida aggiornate
STANDARD PER IL SORPASSO
Con le nuove monoposto, in questo 2026 divenute più corte e agili, la Federazione ha puntellato le disposizioni sulla gestione dello spazio in curva:
- All'interno: per avere diritto allo spazio, l'auto che attacca deve avere l'asse anteriore almeno all'altezza dello specchietto dell'auto difesa prima del punto di corda (apex). La manovra deve essere effettuata in 'pieno controllo'.
All'esterno: sorpassare all'esterno è considerato più difficile e rischioso. Per avere diritto allo spazio in uscita, chi attacca deve essere davanti - asse anteriore oltre quello dell'avversario - già al punto di corda.
Track Limits: non è più accettato completare un sorpasso uscendo con tutte e quattro le ruote dalla linea bianca, a meno che non si venga spinti oltre. In questo caso, gli steward valuteranno subito se necessario restituire o meno la posizione.
LA GESTIONE DELLE PENALITA' E I 'FALLI TATTICI'
- Penalità standard: per contatti minori o vantaggi acquisiti fuori pista, la penalità base resta di 5 o 10 secondi.
- Gaining an advantage: se un pilota taglia una chicane e non restituisce subito la posizione, gli steward sono istruiti a comminare una penalità di tempo tale da annullare il vantaggio ottenuto (10’’ o più se il distacco creato è ampio).
- Licenza a punti: ribadito l'uso dei Penalty Points sulla Superlicenza. Accumularne 12 in un periodo di 12 mesi comporta sempre la sospensione per una gara.
Tali disposizioni sono un deterrente, nelle intenzioni, a quelli che potremmo definire falli tattici e che la Fia prova così a scongiurare
BANDIERE GIALLE
Introdotte otto specifiche per valutare le infrazioni in regime di bandiera gialla. Nella Qualifica, per esempio, il passaggio sotto doppia bandiera gialla comporta l'annullamento automatico del tempo sul giro: un modo per evitare che il pilota giochi con la riduzione di velocità
NUOVE TECNOLOGIE E MANUAL OVERRIDE
Con l'ingresso del 'Manual Override' - sistema di potenza elettrica- che ha mandato in pensione il DRS, i commissari monitoreranno in modo minuzioso che non ci siano 'blocchi' elettronici o un uso non regolare dell'energia per scopi difensivi (più di quanto permesso dal regolamento).