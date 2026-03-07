LA DECISIONE DELLA FIA E POI IL DIETROFRONT - La Fia aveva deciso di togliere una straight line mode - quella che va dalla 8 alla 9 - perché alcuni piloti si erano lamentati della instabilità della macchina in chiusura. Il tema è che, cambiando quella zona che è la piu lunga dell'Albert Park, cambia radicalmente anche la gestione energetica con un maggiore consumo di energia (più drag), costringendo i piloti a estremizzare ancora di piu i vari stili di guida per recuperare. Presa la decisione, però, è poi arrivato il dietrofront probabilmente per la protesta di qualche team. Non cambia nulla e le zone restano 5.