Prove Libere 3
  1. 1.G. Russell
  2. 2.L. Hamilton
  3. 3.C. Leclerc
Formula 1, GP Australia: le qualifiche in diretta live da Melbourne

Momento clou nel sabato di Melbourne per assegnare la prima pole position della stagione 2026. Russell davanti a Hamilton e Leclerc nelle ultime libere, con un incidente per Antonelli che mette a rischio la sua presenza in qualifica per i danni alla monoposto. Il fine settimana di Melbourne live su Sky e in streaming su NOW

ALLE 6 LA DIRETTA SKY DELLE QUALIFICHE DEL GP AUSTRALIA

LA DECISIONE DELLA FIA E POI IL DIETROFRONT - La Fia aveva deciso di togliere una straight line mode - quella che va dalla 8 alla 9 - perché alcuni piloti si erano lamentati della instabilità della macchina in chiusura. Il tema è che, cambiando quella zona che è la piu lunga dell'Albert Park, cambia radicalmente anche la gestione energetica con un maggiore consumo di energia (più drag), costringendo i piloti a estremizzare ancora di piu i vari stili di guida per recuperare. Presa la decisione, però, è poi arrivato il dietrofront probabilmente per la protesta di qualche team. Non cambia nulla e le zone restano 5.

BOX MERCEDES. Telaio della macchina di Antonelli ok dopo l'incidente nelle FP3, cambio sostituito. E' lotta contro il tempo per metterlo in pista nel Q1

Amici di Sky, appassionati di F1, benvenuti o bentornati in Australia! Stiamo per vivere insieme le prime qualifiche della stagione. In tv la diretta è, come sempre, su Sky Sport F1 (canale 207). Qui la nostra cronaca giro dopo giro con il monitor dei tempi. Venite in pista con noi.

Ripassiamo le regole del Mondiale? In meno di 2' con Matteo Bobbi e Viky Piria

11 TEAM IN GRIGLIA: COME CAMBIANO LE QUALIFICHE

  • A Melbourne si assegnerà la prima pole position della stagione 2026 di Formula 1 (in programma sabato alle ore 6 e in diretta su Sky e in streaming su NOW). La vera novità per le qualifiche 2026 è legata alla presenza di 11 team in griglia (e non più 10). In pista, dunque, avremo 22 piloti. Proprio per questo, nel Q1 e nel Q2 non saranno più le vetture eliminate, ma 6.

CHE COSA NON È CAMBIATO

  • Restando sul tema dei piloti eliminati, il Q3 non ha subito variazioni sotto questo punto di vista. A giocarsi la pole, infatti, saranno sempre 10 piloti.

I CAMBI 'LAST MINUTE'

  • Per quel che riguarda il Q3 c'è però una novità: la durata della sessione è stata aumentata di un minuto, passando da 12 a 13 minuti. Mentre l'intervallo tra Q2 e Q3 è stato esteso a 7 minuti per permettere una migliore gestione logistica

IL NUOVO FORMATO DELLE QUALIFICHE 2026

  • Eliminazione solo al termine della sessione (Q1 e Q2).
  • 6 i piloti eliminati nel Q1, altrettanti nel Q2.
  • 10 piloti che accedono al Q3.
  • Q3: giro veloce da centrare in un periodo di 13'

Importanza della pole/posizione in griglia: 12 volte la vittoria è arrivata dalla prima posizione nello schieramento. 

Il record delle pole nel GP d'Australia è di Hamilton, 8, lo segue Senna a quota 6 (ad Adelaide). 8 pole in un GP è il secondo valore di tutti i tempi dietro alle 9 pole dello stesso Hamilton nel GP d’Ungheria.

Il record di pole nel GP d’Australia vede la McLaren a 11 seguita dalla Ferrari a 7. A Melbourne il record è condiviso tra Ferrari, Mercedes e McLaren: 6 ciascuna

In Formula 2, la Sprint Race è stata vinta da Durksen

Le gomme per il primo fine settimana di gara in Australia

L'Albert Albert Park segna il debutto della nuova F1 ma anche delle gomme 2026: scelta delle mescole ancora una volta che va sulle tre mescole più morbide da asciutto, cioè C3, C4 e C5. È una decisione legata a un asfalto liscio e poco aggressivo.I DETTAGLI

George Russell su Mercedes domina le terze prove libere del Gran Premio d'Australia di Formula 1, segnando il giro più veloce in 1'19"053. Subito dietro le Ferrari di Lewis Hamilton (+0"616) e di Charles Leclerc (+0"774). Incidente per Kimi Antonelli, a muro con la sua Mercedes

F1, come sono andate le ultime libere a Melbourne: risultati e tempi

Gli HIGHLIGHTS delle prove libere di ieri

Le Ferrari dominano le prime prove libere del Gran premio di Formula 1 dell'Australia, a Melbourne. Charles Leclerc ha segnato il giro più veloce, davanti all'altra rossa di Lewis Hamilton. Nelle seconde il miglior tempo a Oscar Piastri su McLaren, in seconda posizione la Mercedes di Kimi Antonelli.

Il nostro team 'Mondiale'

Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l’anno si alterneranno tra studio e circuito.

L'approfondimento post GP è sempre con Race Anatomy!

Le news in tempo reale su Sky Sport 24 e Skysport.it

Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24 e su Skysport.it con i liveblog, gli highlights e tutte le curiosità dell’appuntamento di Melbourne.

Il resto del programma di oggi

  • Ore 6: F1 – Qualifiche
  • Ore 7.15: Paddock Live
  • Ore 7.45: Paddock Live Show
  • Ore 9.15: F1 – Qualifiche (replica)
  • Ore 12: F1 – Qualifiche (replica)
  • Ore 14: F1 – Qualifiche (replica)

Il programma della F1 su Sky nella notte tra sabato e domenica

  • Ore 22.45: F3 – Feature Race
  • Ore 1.20: F2 - Feature Race
  • Ore 3.30: Paddock Live
  • Ore 5: F1 - Gara
  • Ore 7: Paddock Live
  • Ore 7.30: Debriefing
  • Ore 8: Notebook
  • Ore 8.15: Race Anatomy
  • Ore 9.45: F1 gara (replica)
  • Ore 12: F1 gara (replica)
  • Ore 14: F1 gara (replica)