Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Ferrari, i caschi di Leclerc e Hamilton con quasi 4mila mattoncini! FOTO

LI HAI VISTI?

Introduzione

Quasi 4mila elementi per ciascun casco e 60 ore di lavoro hanno portato alla realizzazione di questi due capolavori con i famosi mattoncini LEGO. Sono stati presentati in occasione del primo GP della stagione in Australia.Tutto il fine settimana di Melbourne live su Sky e in streaming su NOW

Quello che devi sapere

I CASCHI DELLA FERRARI COME NON LI AVETE MAI VISTI

In occasione dell'apertura della stagione 2026 di F1 a Melbourne, LEGO ha presentato due nuovi set espositivi ispirati ai caschi  dei piloti della Scuderia Ferrari Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Per celebrare il momento, i due piloti hanno posato con i caschi in mattoncini a grandezza naturale all'interno del paddock.

1/3

LE CARATTERISTICHE DEL CASCO LEGO DI LECLERC

  •  Il casco di Charles Leclerc a grandezza naturale è composto da quasi 3.516 elementi.
  • Per realizzare i due caschi sono state necessarie 60 ore di lavoro.

2/3
pubblicità

LE CARATTERISTICHE DEL CASCO LEGO DI HAMILTON

  • Il casco di Lewis Hamilton a grandezza naturale è composto da quasi 3.744 elementi.
  • I due caschi in scala reale realizzati con mattoncini misurano oltre 26 cm di altezza e pesano poco meno di 3 kg.

3/3
pubblicità