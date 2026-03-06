Ferrari, i caschi di Leclerc e Hamilton con quasi 4mila mattoncini! FOTOLI HAI VISTI?
Introduzione
Quasi 4mila elementi per ciascun casco e 60 ore di lavoro hanno portato alla realizzazione di questi due capolavori con i famosi mattoncini LEGO. Sono stati presentati in occasione del primo GP della stagione in Australia.Tutto il fine settimana di Melbourne live su Sky e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
I CASCHI DELLA FERRARI COME NON LI AVETE MAI VISTI
In occasione dell'apertura della stagione 2026 di F1 a Melbourne, LEGO ha presentato due nuovi set espositivi ispirati ai caschi dei piloti della Scuderia Ferrari Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Per celebrare il momento, i due piloti hanno posato con i caschi in mattoncini a grandezza naturale all'interno del paddock.
LE CARATTERISTICHE DEL CASCO LEGO DI LECLERC
- Il casco di Charles Leclerc a grandezza naturale è composto da quasi 3.516 elementi.
- Per realizzare i due caschi sono state necessarie 60 ore di lavoro.
LE CARATTERISTICHE DEL CASCO LEGO DI HAMILTON
- Il casco di Lewis Hamilton a grandezza naturale è composto da quasi 3.744 elementi.
- I due caschi in scala reale realizzati con mattoncini misurano oltre 26 cm di altezza e pesano poco meno di 3 kg.
