GP Australia
Live
Prove Libere 2
Circuito GP Australia
GP Australia
Live
Prove Libere 2
  • PREVIEW
  • LIVE
  • RISULTATI
  • Libere 2
  • Libere 1

Formula 1, GP Australia: la diretta delle seconde prove libere a Melbourne

In pista a Melbourne per la seconda sessione di prove libere. FP1 nel segno della Ferrari con il miglior tempo di Leclerc e Hamilton secondo. Bene la Red Bull, si attendono segnali da Mercedes, ma soprattutto dalla McLaren. Ce la farà ad andare in pista la tormentata Aston Martin? Tutto il fine settimana di Melbourne live su Sky e in streaming su NOW

CLICCA QUI SE NON VEDI IL MONITOR DEI TEMPI

CLASSIFICA LIVE: ANT, RUS, HAM

LIVE

Torna in pista Verstappen: gomma gialla sulla Red Bull

Sale al comando delle seconde libere Antonelli: la sua Mercedes ha girato in 1:19.943

Prova di partenza per Bortoleto e tanto pattinamento per la sua Audi

Era rimasto piantato all'uscita della pit-lane, poi è rientrato in garage: per ora Verstappen ancora non esce dal box

Antonelli secondo, Hamilton terzo con gomma bianca

Si rimette a dettare il passo Russell su Mercedes in 1:20.049

Gomma rossa per la Mercedes di Russell

Primo squillo di Piastri: McLaren prima in 1:20.638

Va finalmente in pista Alonso, la sua Aston Martin non ha girato nelle FP1. Intanto, in conferenza stampa, il team principal Newey ha detto: "Abbiamo solo due batterie. Mi sento impotente"

Antonelli al comando: ha girato in 1:20.801

Pimpante Hamilton, si riprende il primo posto con il tempo di 1:20.903

Torna ai box la Red Bull di Verstappen

Russell al comando in 1:21.300

Hamilton primo in 1:21.506

Traffico in pit lane, Russell si spinge un po' troppo in là col muso della Mercedes e Lindblad gli tocca l'ala

Hulkenberg, su Audi, il primo a fare il suo ingresso in pista per le FP2

si parte!

VIA ALLE SECONDE PROVE LIBERE SUL TRACCIATO DI MELBOURNE

Sveglia, Italia! Benvenuti o bentornati a Melbourne per il primo weekend del Mondiale 2026: stiamo per vivere assieme le seconde prove libere. In tv la diretta è, come sempre, su Sky Sport F1 (canale 207). Qui la nostra cronaca giro dopo giro con il monitor dei tempi. E' il momento di tornare in pista con Sky!

Come funziona l'impianto frenante

Con le immagini fornite da Brembo, andiamo alla scoperta di tutti i dettagli relativi all'impianto frenante sulle monoposto di Formula 1. La gestione dell'energia diventa fattore decisivo per massimizzare le prestazioni: andiamo a scoprire nel dettaglio i freni delle nuove vetture.

Tutto quello che c'è da sapere prima di andare in pista

  • Circuito: Albert Park, Melbourne
  • Lunghezza: 5.278 m
  • Giri del GP: 58
  • Curve: 14
  • Giro record: Lando Norris (Mclaren 2025) in 1:15.096
  • Inaugurazione: 1996
Come sono andate le prime libere del GP Australia

Ottimo inizio della Ferrari, che a Melbourne chiude la prima sessione di prove libere con Leclerc al comando e Hamilton secondo. Terzo Verstappen su Red Bull, un po' in ombra le Mercedes. Problemi per le McLaren, soprattutto per Norris che di fatto non ha girato. E non va nemmeno l'Aston Martin: tre giri per Stroll, Alonso sconsolato resta ai box. Nel finale problemi anche pe rla Willims di Albon (una delle due bandiere gialle della sessione, la prima al via con Lindblad). CRONACA E TEMPI

'Speed', la newsletter di motori di Sky Sport Insider

Una importante novità. Dal 3 marzo arriva Speed, una nuova newsletter monotematica di Sky Sport Insider dedicata a a F1, MotoGP, Superbike, Rally e tutto quanto puoi vivere sui canali di Sky sul filo dei centesimi di secondo. Troverai analisi e storie, approfondimenti sulle gare finite e le anticipazioni su quelle che stanno arrivando. Speed è curata da Angelo carotenuto e avrà cadenza quindicinale.

Haaland dice Verstappen o Hamilton: i pronostici delle star

Gli account social della Formula 1 hanno pubblicato le risposte di diversi personaggi dello sport e dello spettacolo che hanno fatto il loro pronostico sul Mondiale che scatta in Australia. Haaland, stella del City, punta su Verstappen o Hamilton. In tanti scelgono il ferrarista, ma anche un paio di 'underdogs'.

Chi vincerà il Mondilale 2026 di F1? I PRONOSTICI delle stelle dello sport e dello spettacolo

I caschi di Leclerc e Hamilton come non li avete mai visti

Quasi 4mila elementi per ciascun casco e 60 ore di lavoro hanno portato alla realizzazione di questi due capolavori con i famosi mattoncini LEGO. Sono stati presentati in occasione del primo GP della stagione in Australia.

I caschi di Leclerc e Hamilton come non li avete mai visti

Il meteo nel venerdì di Melbourne

Non è prevista pioggia per la giornata inaugurale del Mondiale 2026. Parzialmente soleggiato con una temperatuta massima di 25°C.

Le gomme per il primo weekend della F1 in Australia

La scelta delle mescole per il GP di Australia, round di apertura del mondiale 2026 di Formula 1, va dalla C3 (più dura) alla C5 (quella più morbida). Ma a causa dell’incognita meteo presenti anche le mescole Full Wet (banda blu) e le Intermedie (banda verde).

Ora l'Australia, poi? Il calendario del Mondiale 2026

  • GP Australia (6-8 marzo)
  • GP Cina (13-15 marzo)
  • GP Giappone (27-29 marzo)
  • GP Bahrain (10-12 aprile)
  • GP Arabia Saudita (17-19 aprile)
  • GP Miami (1-3 maggio)
  • GP Canada (22-24 maggio)
  • GP Monaco (5-7 giugno)
  • GP Spagna (12-14 giugno)
  • GP Austria (26-28 giugno)
  • GP Gran Bretagna (3-5 luglio)
  • GP Belgio (17-19 luglio)
  • GP Ungheria (24-26 luglio)
  • GP Olanda (21-23 agosto)
  • GP Italia (4-6 settembre)
  • GP Madrid (11-13 settembre)
  • GP Azerbaijan (24-26 settembre)
  • GP Singapore (9-11 ottobre)
  • GP Usa (23-25 ottobre)
  • GP Messico (30 ottobre-1 novembre)
  • GP Brasile (6-8 novembre)
  • GP Las Vegas (19-21 novembre)
  • GP Qatar (27-29 novembre)
  • GP Abu Dhabi (4-6 dicembre)

Cosa può cambiare nel calendario del Mondiale di F1

Gare in Bahrain e Arabia cancellate? Al momento nessuna decisione è stata presa alla luce del nuovo fronte di guerra in Iran, ma questo sembra essere l'orientamento. E ciò nonostante la disponibilità data da altri circuiti come Imola a subentrare nel calendario. Le tappe verranno cancellate se non ci saranno garanzie di sicurezza per disputare l'evento.

IL RESTO DEL PROGRAMMA DI OGGI

  • Ore 6: F1 – Prove Libere 2
  • Ore 7: Paddock Live
  • Ore 7.30: Paddock Live Show
  • Ore 8: Conferenza stampa Team Principal

NOTTE VENERDÌ 6-SABATO 7 MARZO

  • Ore 1.10: F3 - Sprint Race
  • Ore 2.15: Paddock Live
  • Ore 2.30: F1 – Prove Libere 3
  • Ore 3.30: Paddock Live
  • Ore 4.10: F2 – Sprint Race
  • Ore 5.15: Warm Up
  • Ore 5.30: Paddock Live
  • Ore 6: F1 – Qualifiche
  • Ore 7.15: Paddock Live
  • Ore 7.45: Paddock Live Show
  • Ore 9.15: F1 – Qualifiche (replica)
  • Ore 12: F1 – Qualifiche (replica)
  • Ore 14: F1 – Qualifiche (replica)

NOTTE SABATO 7-DOMENICA 8 MARZO

  • Ore 22.45: F3 – Feature Race
  • Ore 1.20: F2 - Feature Race
  • Ore 3.30: Paddock Live
  • Ore 5: F1 - Gara
  • Ore 7: Paddock Live
  • Ore 7.30: Debriefing
  • Ore 8: Notebook
  • Ore 8.15: Race Anatomy
  • Ore 9.45: F1 gara (replica)
  • Ore 12: F1 gara (replica)
  • Ore 14: F1 gara (replica)