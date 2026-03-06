F1, cos'è e come funziona l'effetto Super Clipping: l'esempio di Verstappen in AustraliaFormula 1
Introduzione
Il debutto delle nuove monoposto in Australia permette ai piloti di conoscere sempre meglio le nuove caratteristiche tecniche delle Formula 1 del 2026. Durante le FP2, Max Verstappen ha vissuto in prima persona un esempio di quel che viene definito "Super Clipping". Andiamo a vedere che cos'è e che effetti può avere sulle macchine di F1. Il GP d'Australia è LIVE su Sky e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
F1 NUOVA, PARTICOLARI TECNICI NUOVI
- Le monoposto del 2026 rappresentano uno strappo importante con il passato della Formula 1, che quest'anno svela una nuova pelle grazie ad un regolamento tecnico completamente diverso.
- Dopo i primi assaggi durante i test prestagionali in Bahrain, questo weekend vedrà le auto impegnate in maniera competitiva per la prima volta. I piloti stanno ancora conoscendo le nuove macchine e i loro aspetti tecnici più sottili
- Uno di questi è il Super Clipping, che riguarda il nuovo motore montato dalle monoposto: ma in cosa consiste?
AUSTRALIA FORMULA ONE - ©Ansa
SUPER CLIPPING, COS'È SUCCESSO A VERSTAPPEN
- Durante le FP2, il quattro volte Campione del Mondo Max Verstappen ha fatto la conoscenza con il Super Clipping
- Nel pieno di un giro lanciato, l'olandese ha visto la sua Red Bull subire un netto calo di potenza, passando da 326 km/h a 279 km/h sul rettilineo che porta alle curve 9 e 10, un tratto veloce del circuito di Albert Park
- Verstappen non ha alzato il piede dall'acceleratore, ma ha comunque perso quasi 50 km/h all'improvviso
AUSTRALIA FORMULA ONE - ©Ansa
pubblicità
COME SI SPIEGA IL SUPER CLIPPING
- La causa dietro alla perdita di potenza causata dal Super Clipping è da cercare nel motore, in particolare nella rinnovata parte elettrica (che da quest'anno compone il 50% della power unit)
- Le batterie della Red Bull di Verstappen, infatti, si sono ritrovate senza potenza e, di conseguenza, la MGU-K (il motore ad energia cinetica) ha iniziato il processo di ricarica, indirizzando la potenza in eccesso verso le batterie
- Questo passaggio, di conseguenza, toglie potenza alla parte termica del motore, che non riesce a coprire la mancata spinta della parte elettrica
ENERGIA ELETTRICA, UN TEMA CHE RITORNA
- La gestione dell'energia è uno dei punti più complessi, finora, nel percorso di familiarizzazione per i piloti con le nuove monoposto.
- Questa immediata perdita di potenza apre gli scenari sul modo in cui i piloti possono controllare l'utilizzo della parte elettrica del motore della loro macchina
©Getty
pubblicità
COSA RISCHIANO I PILOTI CON IL SUPER CLIPPING
- Nel caso in cui si cercasse di massimizzare la velocità dell'auto, dando poca attenzione alla gestione della parte elettrica, il rischio di trovarsi improvvisamente a potenza ridotta crescerebbe notevolmente
- Se, invece, ci si concentrasse eccessivamente sulla gestione dell'energia, non si sfrutterebbe appieno la potenza della monoposto, rischiando di perdere terreno nei confronti degli altri piloti
- È compito dei piloti e dei team, dunque, trovare la miglior strategia per limitare i danni causati dal Super Clipping
AUSTRALIA FORMULA ONE - ©Ansa
SUPER CLIPPING E STRATEGIA, GLI ESEMPI MCLAREN E FERRARI
- Le prove libere sono servite anche per iniziare a programmare le strategie sulla gestione dell'energia durante la gara
- McLaren, ad esempio, ha individuato il punto in cui subire il Super Clipping a cavallo tra le curve 9 e 10, quelle dopo al rettilineo in cui Verstappen ha perso potenza venerdì mattina
- Ferrari, invece, ha puntato sul tratto di pista immediatamente successivo, tra le curve 10 e 11
2265031199 - ©Getty
pubblicità