Introduzione

Il debutto delle nuove monoposto in Australia permette ai piloti di conoscere sempre meglio le nuove caratteristiche tecniche delle Formula 1 del 2026. Durante le FP2, Max Verstappen ha vissuto in prima persona un esempio di quel che viene definito "Super Clipping". Andiamo a vedere che cos'è e che effetti può avere sulle macchine di F1. Il GP d'Australia è LIVE su Sky e in streaming su NOW

