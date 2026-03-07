- Vuoi vedere la Formula 1? Tutti i 24 Gran Premi della stagione 2026 in diretta esclusiva su Sky: prove libere, qualifiche, sprint race e gare
- I risultati delle prime libere
- I risultati delle seconde libere
- Il calendario del Mondiale
- Guida TV: tutto il GP live su Sky
- 1.O. Piastri
- 2.A. Antonelli
- 3.G. Russell
Formula 1, GP Australia: la diretta delle terze prove libere a Melbourne
Si riparte all'Albert Park per la terza e ultima sessione di prove libere, mentre alle 6 italiane verrà assegnata la prima pole position del Mondiale 2026. Ieri Leclerc il più veloce delle FP1 e Piastri delle FP2. Tutto il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW
in evidenza
Partenza stimata alle 2.45
Ancora lavori alle barriere dopo l'incidente in F3, la sessione scatterà con ritardo.
Bentornati pazzi della notte! In Australia stiamo per vivere assieme gli ultimi 60' di prove libere. In tv la diretta è, come sempre, su Sky Sport F1 (canale 207). Qui la nostra cronaca giro dopo giro con il monitor dei tempi. E' il momento di tornare in pista con Sky!
LA DECISIONE DELLA FIA E POI IL DIETROFRONT - La FIA aveva deciso di togliere una straight line mode - quella che va dalla 8 alla 9 - perché alcuni piloti si erano lamentati della instabilità della macchina in chiusura. Il tema è che, cambiando quella zona che è la piu lunga, cambia radicalmente anche la gestione energitica con un maggiore consumo di energia (più drag), costringendo i piloti a estremizzare ancora di piu i vari stili di guida per recuperare. Presa la decisione, però, è poi arrivato il dietrofront... Non cambia nulla e le zone restano 5.
Cosa c'è da sapere prima di andare in pista
- Circuito: Albert Park, Melbourne
- Lunghezza: 5.278 m
- Giri del GP: 58
- Curve: 14
- Giro record: Lando Norris (Mclaren) in 1:15.096
- Inaugurazione: 1996
Ritardo di qualche minuto per il via della terza sessione di libere dopo l'incidente in Formula 3 tra Sharp e Wharton
Pesante incidente in Formula 3 nella prima Sprint della stagione: piloti illesi, gara interrotta
Luce blu e 5'' extra, come cambia la procedura di partenza
Le nuove regole e una procedura di partenza apparsa critica nelle scorse settimane, ha indotto la Federazione a introdurre una nuova partenza a ridosso del GP d'Australia per gestire il turbo lag (ritardo del turbo) dopo la rimozione dell'MGU-H e regolare l'uso dell'aerodinamica attiva. Ma c'è anche una questione sicurezza. E d'ora in poi occhio alla luce blu...
Una luce blu e 5'' in più: come cambia la procedura di partenza in F1
Il format delle qualifiche
Giornata da non perdere a Melbourne, dove si assegna la prima pole position della stagione 2026 di Formula 1. Con l'ingresso dell'11° team in griglia, la Fia ha apportato qualche piccola novità anche nel format del sabato. Ecco che cosa cambierà (e cosa no).
F1, come cambiano le qualifiche 2026. LE NOVITÀ
Ripassiamo le regole del Mondiale? In meno di 2' con Matteo Bobbi e Viky Piria
Il calendario del Mondiale 2026
- GP Australia (6-8 marzo)
- GP Cina (13-15 marzo)
- GP Giappone (27-29 marzo)
- GP Bahrain (10-12 aprile)
- GP Arabia Saudita (17-19 aprile)
- GP Miami (1-3 maggio)
- GP Canada (22-24 maggio)
- GP Monaco (5-7 giugno)
- GP Spagna (12-14 giugno)
- GP Austria (26-28 giugno)
- GP Gran Bretagna (3-5 luglio)
- GP Belgio (17-19 luglio)
- GP Ungheria (24-26 luglio)
- GP Olanda (21-23 agosto)
- GP Italia (4-6 settembre)
- GP Madrid (11-13 settembre)
- GP Azerbaijan (24-26 settembre)
- GP Singapore (9-11 ottobre)
- GP Usa (23-25 ottobre)
- GP Messico (30 ottobre-1 novembre)
- GP Brasile (6-8 novembre)
- GP Las Vegas (19-21 novembre)
- GP Qatar (27-29 novembre)
- GP Abu Dhabi (4-6 dicembre)
Bahrain e Arabia a rischio cancellazione?
Incidente in Formula 3 tra Wharton e Sharp, entrambi della Prema: i due piloti stanno bene, ma gara Sprint interrotta all'Albert Park e possibile slittamento nen programma di giornata
Le gomme Pirelli per il GP Australia
- In Australia debuttano le nuove Pirelli 2026, più strette e con diametro complessivo ridotto (pur mantenendo i cerchi da 18 pollici). All'Albert Albert Park scelta ancora una volta sulle tre mescole più morbide da asciutto, cioè C3, C4 e C5. È una decisione legata a un asfalto liscio e poco aggressivo.
- Pirelli ha alzato di 2,5 psi le pressioni delle gomme posteriori, portandole da 22 a 24,5 psi rispetto al 2025. Una modifica che rientra nell'ambito delle nuove regole tecniche nuovo per la gestione determinante della temperatura tra asse anteriore e posteriore (specie in qualifica).
- Team e piloti potrebbero lavorare parecchio sul giro di preparazione e sulle termocoperte per arrivare alla finestra giusta nel momento giusto.
Il meteo nel sabato di Melbourne
Sabato nuvoloso, 4% di possibilità di pioggia e una temperatura massima di 20°C.
Come sono andate le prove libere di ieri: gli HIGHLIGHTS
Le Ferrari dominano le prime prove libere del Gran premio di Formula 1 dell'Australia, a Melbourne. Charles Leclerc ha segnato il giro più veloce, davanti all'altra rossa di Lewis Hamilton. Nelle seconde il miglior tempo a Oscar Piastri su McLaren, in seconda posizione la Mercedes di Kimi Antonelli.
La nostra squadra per raccontarvi tutto il Mondiale di F1
Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini,in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l’anno si alterneranno tra studio e circuito.
Nella notte tra venerdì e sabato
- Ore 1.10: F3 - Sprint Race
- Ore 2.15: Paddock Live
- Ore 2.30: F1 – Prove Libere 3
- Ore 3.30: Paddock Live
- Ore 4.10: F2 – Sprint Race
- Ore 5.15: Warm Up
- Ore 5.30: Paddock Live
- Ore 6: F1 – Qualifiche
- Ore 7.15: Paddock Live
- Ore 7.45: Paddock Live Show
- Ore 9.15: F1 – Qualifiche (replica)
- Ore 12: F1 – Qualifiche (replica)
- Ore 14: F1 – Qualifiche (replica)
Nella notte tra sabato e domenica
- Ore 22.45: F3 – Feature Race
- Ore 1.20: F2 - Feature Race
- Ore 3.30: Paddock Live
- Ore 5: F1 - Gara
- Ore 7: Paddock Live
- Ore 7.30: Debriefing
- Ore 8: Notebook
- Ore 8.15: Race Anatomy
- Ore 9.45: F1 gara (replica)
- Ore 12: F1 gara (replica)
- Ore 14: F1 gara (replica)