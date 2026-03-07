Formula 1, le gomme Pirelli per il GP Australia a MelbourneLE SCELTE
Introduzione
Quello che devi sapere
LE GOMME PIRELLI PER LA PRIMA GARA DEL MONDIALE 2026 DI F1
In Australia debuttano le nuove Pirelli 2026, più strette e con diametro complessivo ridotto (pur mantenendo i cerchi da 18 pollici). All'Albert Albert Park scelta ancora una volta sulle tre mescole più morbide da asciutto, cioè C3, C4 e C5. È una decisione legata a un asfalto liscio e poco aggressivo
LA PRESSIONE DELLE GOMME: COS'E' CAMBIATO
Pirelli ha alzato di 2,5 psi le pressioni delle gomme posteriori, portandole da 22 a 24,5 psi rispetto al 2025. Una modifica che rientra nell'ambito delle nuove regole tecniche nuovo per la gestione determinante della temperatura tra asse anteriore e posteriore (specie in qualifica).
IL GIRO DI PREPARAZIONE
Team e piloti potrebbero lavorare parecchio sul giro di preparazione e sulle termocoperte per arrivare alla finestra giusta nel momento giusto.