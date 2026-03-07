Introduzione

All'Albert Albert Park il debutto delle gomme 2026 e una scelta ancora una volta che va sulle tre mescole più morbide da asciutto, cioè C3, C4 e C5. È una decisione legata a un asfalto liscio e poco aggressivo. Tutto il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW



F1, GP AUSTRALIA: LA DIRETTA DELLE TERZE LIBERE