F1, GP Australia: quanto conta la pole e i successi arrivati da questa posizionei numeri
Introduzione
A Melbourne è stata assegnata la prima pole position del Mondiale 2026 di Formula 1. Dominio Mercedes, con George Russell che ha chiuso davanti al suo compagno di squadra Kimi Antonelli. Ma quanto conta per la vittoria partire davanti a tutti in Australia? Ecco cosa dicono le statistiche. Il GP live domenica alle 5 su Sky e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
Quanto vale la pole in Australia, anche per il Mondiale...
Guardando solo la gara, vale tanto, ma così come anche la seconda posizione. Al momento, sono ben 12 le volte in cui chi è partito davanti a tutti in Australia ha poi vinto la gara. Ma anche chi è scattato secondo ha avuto diverse chance nel corso di questi anni. Più che la vittoria nella prima gara della stagione (a volte caratterizzata da sorprese e colpi di scena), il dato statistico più consistente è il numero di volte in cui il team che ha registrato la pole si è laureato campione a fine anno. Cosa che è successa 17 volte negli ultimi 19 anni (2007-2025), le eccezioni sono:
- il 2012, quando la pole la fece la McLaren di Hamilton e il Mondiale piloti e costruttori lo vinse la Red Bull, che in quella gara si qualificò solo in terza fila.
- E il 2022 (pole a Leclerc e Mondiale a Verstappen, 2° in griglia).
Le dodici vittorie dalla prima posizione in griglia
- Posizione in griglia: 1
- Vittorie: 12
- Ultima volta: Norris 2025
Le sette vittorie dalla seconda posizione in griglia
- Posizione in griglia: 2
- Vittorie: 7
- Ultima volta: Sainz 2024
Le quattro vittorie dalla terza posizione in griglia
- Posizione in griglia: 3
- Vittorie: 4
- Ultima volta: Vettel 2018
Le due vittorie dalla quarta posizione in griglia
- Posizione in griglia: 4
- Vittorie: 2
- Ultima volta: Button 2010
L'unica vittoria dalla sesta posizione in griglia
- Posizione in griglia: 6
- Vittorie: 1
- Ultima volta: Irvine 1999
L'unica vittoria dalla settima posizione in griglia
- Posizione in griglia: 7
- Vittorie: 1
- Ultima volta: Raikkonen 2013
L'unica vittoria dall'undicesima posizione in griglia
- Posizione in griglia: 11
- Vittorie: 1
- Ultima volta: Coulthard 2003
E le rimonte?
- Chi sarà chiamato subito a compiere una grande rimonta già al primo appuntamento della stagione è Max Verstappen. L'olandese, infatti, partirà dalla 20^ posizione. Due i precedenti che però sorridono al pilota della Red Bull se diamo uno sguardo alle rimonte. Nel 2003 Kimi Raikkonen partì dalla pit lane e chiuse al terzo posto. Rimonta record per il circuito e per una posizione a podio (+17). Stesso numero di posizioni recuperate, e dunque sempre rimonta record, anche di Giancarlo Fisichella, dal 22° al 5° posto nel 2006.