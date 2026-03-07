Guardando solo la gara, vale tanto, ma così come anche la seconda posizione. Al momento, sono ben 12 le volte in cui chi è partito davanti a tutti in Australia ha poi vinto la gara. Ma anche chi è scattato secondo ha avuto diverse chance nel corso di questi anni. Più che la vittoria nella prima gara della stagione (a volte caratterizzata da sorprese e colpi di scena), il dato statistico più consistente è il numero di volte in cui il team che ha registrato la pole si è laureato campione a fine anno. Cosa che è successa 17 volte negli ultimi 19 anni (2007-2025), le eccezioni sono:

il 2012, quando la pole la fece la McLaren di Hamilton e il Mondiale piloti e costruttori lo vinse la Red Bull, che in quella gara si qualificò solo in terza fila.

E il 2022 (pole a Leclerc e Mondiale a Verstappen, 2° in griglia).

AUSTRALIA FORMULA ONE