F1 Academy al via in Cina: le novità in griglia e cosa attenderci dalla stagione 2026STAGIONE AL VIA FOTO da @f1academy - X
Introduzione
Quarta stagione del campionato e una griglia di partenza molto rinnovata: Lloyd e Palmowsky tra le favorite, mentre la Ferrari Academy punta su Larsen per il dopo Weug. E tra le rookies, occhio a Lisa Billard. Il format del campionato non cambia rispetto al 2025
Quello che devi sapere
In Cina parte la nuova stagione della F1 Academy
La F1 Academy inizia la sua quarta stagione con una griglia completamente rinnovata. Rispetto al 2025 solo 6 protagoniste (su 17) sono state confermate, per lo più per la regola del campionato che consente di correre al massimo due stagioni nella categoria. Sarà quindi un anno all’insegna delle rookies, alcune delle quali giovanissime: si presentano al via tre ragazze di 16 anni, e altre tre di 17.
Chi ha i favori del pronostico
Chiaramente chi ha già una stagione alle spalle parte con i favori del pronostico: su tutte, due britanniche, Ella Lloyd (McLaren) e Alisha Palmowski (Red Bull) che l’anno scorso hanno chiuso rispettivamente al terzo e al quarto posto, dietro alla coppia Pin-Weug che si è giocata il titolo all’ultima gara. Ma attenzione anche all’olandese Nina Gademan (Alpine) e all’austriaca Emma Felbermayr (Audi) già in grado di vincere una gara nel 2025: in particolare la Felbermayr ha dimostrato di avere un notevole potenziale.
La Ferrari Academy punta su Alba Larsen
La Ferrari per sostituire Maya Weug ha puntato sulla giovane danese Alba Larsen, entrata a far parte della Ferrari Driver Academy già dalla scorsa estate. Nel 2025 Alba non è riuscita a salire sul podio ma a sprazzi ha mostrato grande velocità, in particolare nell’ultimo weekend di Las Vegas quando era riuscita addirittura ad andare in testa in gara-1 con dei sorpassi spettacolari prima di commettere un errore e ritirarsi. Era compagna della Weug nel team MP Motorsport e sicuramente ha imparato tanto da lei: dovesse fare lo step che tutti si aspettano allora potrebbe anche lottare per il vertice. Oltre che sull’Academy Ferrari, Alba può contare sui consigli del suo concittadino Kevin Magnussen: era compagna di scuola del fratello minore dell’ex pilota di F1 che così l’ha aiutata in avvio di carriera.
Lisa Billard da tenere d'occhio tra le rookies
Tra le rookies da tenere d’occhio la sedicenne francese Lisa Billard, Ella Stevens che correrà con la livrea McLaren proprio come l’altra Ella (Lloyd) e l’americana Payton Westcott, che l’anno scorso ha fatto esperienza nella F4 italiana e che ha l’onore di ereditare la livrea Mercedes dalla campionessa in carica Doriane Pin.
Il format non cambia
Il format del campionato non cambia rispetto al 2025: sempre 7 appuntamenti in calendario (ma con la tappa di Jeddah a forte rischio) con due gare a weekend, di cui la prima a griglia invertita. L’anno scorso ci siamo divertiti: tanti sorpassi, duelli, colpi di scena e anche diversi errori di gioventù. Nel 2026, a maggior ragione, con così tante esordienti aspettiamoci qualche gara caotica ma del resto lo spirito della F1 Academy è questo: permettere alle ragazze di crescere, anche attraverso gli errori.