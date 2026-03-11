La Ferrari per sostituire Maya Weug ha puntato sulla giovane danese Alba Larsen, entrata a far parte della Ferrari Driver Academy già dalla scorsa estate. Nel 2025 Alba non è riuscita a salire sul podio ma a sprazzi ha mostrato grande velocità, in particolare nell’ultimo weekend di Las Vegas quando era riuscita addirittura ad andare in testa in gara-1 con dei sorpassi spettacolari prima di commettere un errore e ritirarsi. Era compagna della Weug nel team MP Motorsport e sicuramente ha imparato tanto da lei: dovesse fare lo step che tutti si aspettano allora potrebbe anche lottare per il vertice. Oltre che sull’Academy Ferrari, Alba può contare sui consigli del suo concittadino Kevin Magnussen: era compagna di scuola del fratello minore dell’ex pilota di F1 che così l’ha aiutata in avvio di carriera.