Formula 1, gli orari e dove vedere il GP Cina in tvGUIDA TV
Da Melbourne a Shanghai: la Formula 1 pronta a vivere il secondo Gran Premio della stagione su una pista molto diversa da quella dove hanno debuttato le nuove regole del Mondiale. Dalle 13 di giovedì quando ci sarà la la conferenza piloti alle 8 di domenica con il via della gara, tutto live su Sky e in streaming su NOW
Da giovedì 12 a domenica 15 marzo, appuntamento in diretta esclusiva con il secondo appuntamento della stagione 2026 di F1, il Gran Premio di Cina, da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Si parte giovedì alle 13 con le parole dei piloti per poi scendere in pista nella notte tra giovedì e venerdì per la prima sessione di prove libere alle 4.30. Venerdì alle 8.30 è già tempo di qualifiche per definire la griglia di partenza della prima Sprint dell’anno, che scatta nelle prime ore di sabato, alle 4 del mattino (repliche alle 10.15, alle 13 e alle 15.45). Dopo l’assegnazione dei primi punti del weekend, sarà tempo di qualifiche, in programma sempre sabato alle 8 (in replica alle 11.15, alle 14 e alle 16.45). Domenica la gara, in programma sempre alle 8 con repliche per tutta la giornata (alle 14, alle 16.30 e alle 22). Nel weekend di Shanghai esordio stagionale per la F1 Academy con il primo dei 7 appuntamenti stagionali.
La nostra squadra per raccontarvi tutta la stagione di F1
Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l’anno si alterneranno tra studio e circuito. L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.
Giovedì 12 marzo
- Ore 12.45: Paddock Live Pit Walk
- Ore 13: conferenza stampa piloti (differita)
Notte giovedì 12 - venerdì 13 marzo
- Ore 2.05: F1 Academy – Prove Libere
- Ore 4.15: Paddock Live
- Ore 4.30: F1 - Prove Libere 1
- Ore 5.30: Paddock Live
- Ore 7: F1 Academy – Qualifiche
- Ore 8: Paddock Live
- Ore 8.30: F1 – Qualifiche Sprint
- Ore 9.30: Paddock Live
- Ore 9.45: Paddock Live Show
- Ore 10.15: conferenza stampa Team Principal (differita)
Notte venerdì 13 - sabato 14 marzo
- Ore 3.15: Paddock Live
- Ore 4: F1 – Sprint
- Ore 5: Paddock Live
- Ore 6.45: F1 Academy – Race 1
- Ore 7.50: Paddock Live
- Ore 8: F1 – Qualifiche
- Ore 9.15: Paddock Live
- Ore 9.45: Paddock Live Show
- Ore 10.15: F1 – Sprint (replica)
- Ore 11.15: F1 – Qualifiche (replica)
- Ore 13: F1 – Sprint (replica)
- Ore 14: F1 – Qualifiche (replica)
- Ore 15.45: F1 – Sprint (replica)
- Ore 16.45: F1 – Qualifiche (replica)
Notte sabato 14 - domenica 15 marzo
- Ore 3.40: F1 Academy – Race 2
- Ore 6.30: Paddock Live
- Ore 8: F1 - Gara
- Ore 10: Paddock Live
- Ore 10.30: Debriefing
- Ore 11: Notebook
- Ore 11.15: Race Anatomy
- Ore 14: F1 - Gara (replica)
- Ore 16.30: F1 - Gara (replica)