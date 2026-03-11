Offerte Sky
Formula 1, GP Cina: le statistiche e le curiosità sulla gara a Shanghai

VERSO IL GP

Michele Merlino

Introduzione

In attesa dell'azione in pista per il secondo appuntamento stagionale a Shangai, scopriamo le statistiche, le curiosità e le storie più interessanti del Gran Premio di Cina. Tutto il weekend è in diretta su Sky e in streaming su NOW

 

F1, GP CINA: TUTTO SUL CIRCUITO DI SHANGHAI

Quello che devi sapere

Hamilton e Mercedes dominatori

  • Per i piloti, il primato assoluto appartiene a Lewis Hamilton, vero e proprio 'imperatore' a Shanghai. Il britannico detiene tutti i record principali del Gran Premio: maggior numero di vittorie (6), pole position (6), podi (9) e giri veloci (4)
  • A livello di scuderie, la Mercedes è il team più vittorioso con 6 successi, due in più di Ferrari e McLaren, ferme a 4

La 'maledizione' degli australiani

  • C'è una statistica incredibile che lega il circuito di Shanghai al titolo mondiale: dal 2014, ogni pilota che ha vinto il Gran Premio di Cina si è poi laureato Campione del Mondo a fine anno... a meno che non fosse australiano. La striscia si è infatti rotta solo in due occasioni: con la vittoria di Daniel Ricciardo nel 2018 e con quella di Oscar Piastri nella scorsa edizione del 2025

  • Ampliando il dato a prima dell'era ibrida, si aggiunge alla lista Rubens Barrichello, vincitore della primissima edizione del 2004

Il circuito delle 'prime volte'

  • Nel 2009, la Red Bull conquistò qui la prima pole position e la prima vittoria della sua storia, firmando addirittura una doppietta con Sebastian Vettel e Mark Webber

  • Nel 2012 la Mercedes ottenne la prima vittoria dal suo rientro alle gare, avvenuto nel 2010 dopo 55 anni di assenza. Quel weekend Nico Rosberg firmò la prima pole e la prima vittoria della sua carriera

  • Un anno fa, Oscar Piastri fece segnare qui la prima pole position della carriera dopo 2 pole sprint (Qatar 2023 e Brasile 2024)

Le più grandi rimonte a Shangai

  • La posizione in griglia più arretrata da cui un pilota è riuscito a vincere la corsa è la sesta. E' successo due volte: nel 2006 con Michael Schumacher, all'ultimo successo in carriera, e nel 2018 con Daniel Ricciardo
  • Per quanto riguarda le rimonte più grandi, il record spetta a Mark Webber nel 2011 (da 18° a ) e Lewis Hamilton nel 2016 (da 22° a )

La varietà delle ultime edizioni

  • Negli ultimi 4 Gran Premi corsi qui ci sono stati 4 vincitori diversi: Ricciardo (2018), Hamilton (2019), Verstappen (2024) e Piastri (2025)
  • L'edizione del 2019 è passata alla storia per essere stata il 1000° Gran Premio nella storia della Formula 1
  • La striscia si allunga nelle qualifiche: 6 poleman differenti nelle ultime 6 edizioni (Rosberg, Hamilton, Vettel, Bottas, Verstappen e Piastri)
  • L'ultimo pilota in grado di centrare due pole consecutive qui è stato Hamilton (3 dal 2013 al 2015)

2024, le lacrime di Zhou

  • La Cina ha dovuto attendere decenni prima di avere un proprio pilota in Formula 1. Nel 2024, con il ritorno del Gran Premio in calendario dopo 5 anni di assenza a causa della pandemia, Guanyu Zhou ha finalmente potuto correre davanti al suo pubblico. Pur chiudendo 14°, a fine gara ricevette un'autorizzazione speciale per parcheggiare la sua vettura sul rettilineo principale: davanti alla standing ovation delle tribune, il pilota di casa scoppiò in un lungo e commovente pianto di gioia al termine del suo primo (e finora unico) Gran Premio di casa da pilota titolare in Formula 1

2025, la doppia squalifica Ferrari

  • Nella passata edizione, Oscar Piastri dominò in solitaria davanti a Lando Norris , siglando la 50^ doppietta nella storia della McLaren
  • Il vero colpo di scena arrivò però a motori spenti, con una clamorosa raffica di squalifiche: la Ferrari subì la prima (e ad oggi unica) doppia squalifica della sua storia (Leclerc sottopeso, Hamilton per eccessiva usura del pattino sottoscocca). A questa si aggiunse anche l'esclusione di Pierre Gasly su Alpine, a sua volta sottopeso

I traguardi nel mirino delle squadre

  • La Racing Bulls festeggerà il 50° Gran Premio della sua storia con questa denominazione
  • La Red Bull, a quota 3 vittorie in Cina, aggancerebbe Ferrari e McLaren al secondo posto per il maggior numero di vittorie con un successo domenica prossima
  • In caso di arrivo a punti, Audi diventerebbe il secondo team della storia con telaio e motore costruiti in casa ad andare a punti nelle prime due gare della sua storia, dopo la Mercedes nel 1954 (GP di Francia e Gran Bretagna)

I 'digiuni' da spezzare per i piloti

  • George Russell non ha mai vinto 2 Gran Premi consecutivi in carriera. Finora, tra una vittoria e l'altra, ha sempre dovuto attendere almeno 6 gare
  • L'ultimo podio conquistato in carriera da Sergio Perez risale proprio al GP di Cina del 2024 (3°). Per Alex Albon, invece, la scorsa gara a Shanghai è stata l'ultima volta in cui ha condotto un giro in testa, mentre l'ultimo giro veloce siglato da Nico Hulkenberg risale sempre alla Cina, edizione 2016
  • Il 19 marzo 2026 segnerà 20 anni dall'ultima vittoria di un pilota italiano in Formula 1 (Giancarlo Fisichella in Malesia nel 2006). Il digiuno attuale è di 398 GP e toccherebbe la cifra tonda di 400 dopo la prossima gara in Giappone in caso di un ennesimo mancato successo per i nostri portacolori. Chissà che Kimi Antonelli non riesca a interrompere questa striscia negativa...

