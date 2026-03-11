Formula 1, GP Cina: le statistiche e le curiosità sulla gara a ShanghaiVERSO IL GP
Introduzione
In attesa dell'azione in pista per il secondo appuntamento stagionale a Shangai, scopriamo le statistiche, le curiosità e le storie più interessanti del Gran Premio di Cina. Tutto il weekend è in diretta su Sky e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
Hamilton e Mercedes dominatori
- Per i piloti, il primato assoluto appartiene a Lewis Hamilton, vero e proprio 'imperatore' a Shanghai. Il britannico detiene tutti i record principali del Gran Premio: maggior numero di vittorie (6), pole position (6), podi (9) e giri veloci (4)
- A livello di scuderie, la Mercedes è il team più vittorioso con 6 successi, due in più di Ferrari e McLaren, ferme a 4
La 'maledizione' degli australiani
C'è una statistica incredibile che lega il circuito di Shanghai al titolo mondiale: dal 2014, ogni pilota che ha vinto il Gran Premio di Cina si è poi laureato Campione del Mondo a fine anno... a meno che non fosse australiano. La striscia si è infatti rotta solo in due occasioni: con la vittoria di Daniel Ricciardo nel 2018 e con quella di Oscar Piastri nella scorsa edizione del 2025
- Ampliando il dato a prima dell'era ibrida, si aggiunge alla lista Rubens Barrichello, vincitore della primissima edizione del 2004
Il circuito delle 'prime volte'
Nel 2009, la Red Bull conquistò qui la prima pole position e la prima vittoria della sua storia, firmando addirittura una doppietta con Sebastian Vettel e Mark Webber
Nel 2012 la Mercedes ottenne la prima vittoria dal suo rientro alle gare, avvenuto nel 2010 dopo 55 anni di assenza. Quel weekend Nico Rosberg firmò la prima pole e la prima vittoria della sua carriera
Un anno fa, Oscar Piastri fece segnare qui la prima pole position della carriera dopo 2 pole sprint (Qatar 2023 e Brasile 2024)
Le più grandi rimonte a Shangai
- La posizione in griglia più arretrata da cui un pilota è riuscito a vincere la corsa è la sesta. E' successo due volte: nel 2006 con Michael Schumacher, all'ultimo successo in carriera, e nel 2018 con Daniel Ricciardo
- Per quanto riguarda le rimonte più grandi, il record spetta a Mark Webber nel 2011 (da 18° a 3°) e Lewis Hamilton nel 2016 (da 22° a 7°)
La varietà delle ultime edizioni
- Negli ultimi 4 Gran Premi corsi qui ci sono stati 4 vincitori diversi: Ricciardo (2018), Hamilton (2019), Verstappen (2024) e Piastri (2025)
- L'edizione del 2019 è passata alla storia per essere stata il 1000° Gran Premio nella storia della Formula 1
- La striscia si allunga nelle qualifiche: 6 poleman differenti nelle ultime 6 edizioni (Rosberg, Hamilton, Vettel, Bottas, Verstappen e Piastri)
- L'ultimo pilota in grado di centrare due pole consecutive qui è stato Hamilton (3 dal 2013 al 2015)
2024, le lacrime di Zhou
- La Cina ha dovuto attendere decenni prima di avere un proprio pilota in Formula 1. Nel 2024, con il ritorno del Gran Premio in calendario dopo 5 anni di assenza a causa della pandemia, Guanyu Zhou ha finalmente potuto correre davanti al suo pubblico. Pur chiudendo 14°, a fine gara ricevette un'autorizzazione speciale per parcheggiare la sua vettura sul rettilineo principale: davanti alla standing ovation delle tribune, il pilota di casa scoppiò in un lungo e commovente pianto di gioia al termine del suo primo (e finora unico) Gran Premio di casa da pilota titolare in Formula 1
2025, la doppia squalifica Ferrari
- Nella passata edizione, Oscar Piastri dominò in solitaria davanti a Lando Norris , siglando la 50^ doppietta nella storia della McLaren
- Il vero colpo di scena arrivò però a motori spenti, con una clamorosa raffica di squalifiche: la Ferrari subì la prima (e ad oggi unica) doppia squalifica della sua storia (Leclerc sottopeso, Hamilton per eccessiva usura del pattino sottoscocca). A questa si aggiunse anche l'esclusione di Pierre Gasly su Alpine, a sua volta sottopeso
I traguardi nel mirino delle squadre
- La Racing Bulls festeggerà il 50° Gran Premio della sua storia con questa denominazione
- La Red Bull, a quota 3 vittorie in Cina, aggancerebbe Ferrari e McLaren al secondo posto per il maggior numero di vittorie con un successo domenica prossima
- In caso di arrivo a punti, Audi diventerebbe il secondo team della storia con telaio e motore costruiti in casa ad andare a punti nelle prime due gare della sua storia, dopo la Mercedes nel 1954 (GP di Francia e Gran Bretagna)
I 'digiuni' da spezzare per i piloti
- George Russell non ha mai vinto 2 Gran Premi consecutivi in carriera. Finora, tra una vittoria e l'altra, ha sempre dovuto attendere almeno 6 gare
- L'ultimo podio conquistato in carriera da Sergio Perez risale proprio al GP di Cina del 2024 (3°). Per Alex Albon, invece, la scorsa gara a Shanghai è stata l'ultima volta in cui ha condotto un giro in testa, mentre l'ultimo giro veloce siglato da Nico Hulkenberg risale sempre alla Cina, edizione 2016
- Il 19 marzo 2026 segnerà 20 anni dall'ultima vittoria di un pilota italiano in Formula 1 (Giancarlo Fisichella in Malesia nel 2006). Il digiuno attuale è di 398 GP e toccherebbe la cifra tonda di 400 dopo la prossima gara in Giappone in caso di un ennesimo mancato successo per i nostri portacolori. Chissà che Kimi Antonelli non riesca a interrompere questa striscia negativa...