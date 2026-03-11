C'è una statistica incredibile che lega il circuito di Shanghai al titolo mondiale: dal 2014, ogni pilota che ha vinto il Gran Premio di Cina si è poi laureato Campione del Mondo a fine anno... a meno che non fosse australiano. La striscia si è infatti rotta solo in due occasioni: con la vittoria di Daniel Ricciardo nel 2018 e con quella di Oscar Piastri nella scorsa edizione del 2025