Dopo il Giappone, la Formula 1 rimane in Asia: il quinto appuntamento del Mondiale infatti è in Cina, fuori dal calendario dal 2019. Pista amata per le impegnative curve veloci alternate a lunghi rettilinei, la spettacolarità di Shanghai regala gare complicate, anche a livello tecnico. Tutto il weekend è in diretta su Sky e in streaming su NOW

GP CINA, LA GUIDA TV