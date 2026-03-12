Ferrari, l'ala 'Macarena' debutta al GP Cina: dalla prima apparizione sulla SF-26 a oggiSHANGHAI
Come confermato dal sito ufficiale della Formula 1, la Ferrari SF-26 scenderà in pista nelle FP1 in Cina con l'ala 'Macarena', l'innovativa ala posteriore rotante provata nei test in Bahrain.
Quello che devi sapere
Debutto ufficiale dell'ala 'Macarena'
Come confermato dal sito ufficiale della F1, la Ferrari monterà l'innovativa ala posteriore rotante sulle monoposto di Charles Leclerc e Lewis Hamilton nelle FP1 del GP di Cina.
Di cosa si tratta
- Il flap dell'ala posteriore ruota 270 gradi invece dei consueti 90, capovolgendosi e aprendosi maggiormente rispetto alla concorrenza
- Viene rimosso il monopilone centrale per ridurre la resistenza all'avanzamento
- Si ritiene che possa portare un vantaggio di circa 8-10 km/h sulla velocità di punta e una conseguente gestione più efficiente della batteria
Quando l'abbiamo vista la prima volta
In attesa di vederla debuttare ufficialmente nel GP di Cina, l'ala era stata provata per 5 giri nel penultimo giorno di test in Bahrain sulla SF-26 di Lewis Hamilton e aveva lasciato tutte le squadre di stucco. Il suo effetto nell'arco di un weekend di gara è ancora sconosciuto, ma è stato apprezzato il lavoro innovativo da parte della Ferrari nello sfruttare la nuova aerodinamica attiva come nessun altro team.
Macarena e gli altri 'soprannomi'
Durante i test prestagionali, il team principal Frederic Vasseur ha rivelato a Canal+ che nel team viene scherzosamente chiamata 'Macarena', come il tormentone musicale del 1993 il cui movimento un po' ricorda quello dell’ala della SF-26. Altri la definiscono semplicemente 'ala rotante', gli inglesi la chiamano 'flip-flop'. Ad ogni modo, con questa innovazione la Ferrari arriva in Cina per essere la protagonista del ballo.