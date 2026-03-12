Offerte Sky
Ferrari, l'ala 'Macarena' debutta al GP Cina: dalla prima apparizione sulla SF-26 a oggi

SHANGHAI

Introduzione

Come confermato dal sito ufficiale della Formula 1, la Ferrari SF-26 scenderà in pista nelle FP1 in Cina con l'ala 'Macarena', l'innovativa ala posteriore rotante provata nei test in Bahrain. Ecco come funziona e quali vantaggi può dare. Tutto il weekend è in diretta su Sky e in streaming su NOW

 

Quello che devi sapere

Debutto ufficiale dell'ala 'Macarena'

Come confermato dal sito ufficiale della F1, la Ferrari monterà l'innovativa ala posteriore rotante sulle monoposto di Charles Leclerc e Lewis Hamilton nelle FP1 del GP di Cina.

Di cosa si tratta

  • Il flap dell'ala posteriore ruota 270 gradi invece dei consueti 90, capovolgendosi e aprendosi maggiormente rispetto alla concorrenza
  • Viene rimosso il monopilone centrale per ridurre la resistenza all'avanzamento
  • Si ritiene che possa portare un vantaggio di circa 8-10 km/h sulla velocità di punta e una conseguente gestione più efficiente della batteria

Quando l'abbiamo vista la prima volta

In attesa di vederla debuttare ufficialmente nel GP di Cina, l'ala era stata provata per 5 giri nel penultimo giorno di test in Bahrain sulla SF-26 di Lewis Hamilton e aveva lasciato tutte le squadre di stucco. Il suo effetto nell'arco di un weekend di gara è ancora sconosciuto, ma è stato apprezzato il lavoro innovativo da parte della Ferrari nello sfruttare la nuova aerodinamica attiva come nessun altro team.

Macarena e gli altri 'soprannomi'

Durante i test prestagionali, il team principal Frederic Vasseur ha rivelato a Canal+ che nel team viene scherzosamente chiamata 'Macarena', come il tormentone musicale del 1993 il cui movimento un po' ricorda quello dell’ala della SF-26. Altri la definiscono semplicemente 'ala rotante', gli inglesi la chiamano 'flip-flop'. Ad ogni modo, con questa innovazione la Ferrari arriva in Cina per essere la protagonista del ballo.

