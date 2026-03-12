In attesa di vederla debuttare ufficialmente nel GP di Cina, l'ala era stata provata per 5 giri nel penultimo giorno di test in Bahrain sulla SF-26 di Lewis Hamilton e aveva lasciato tutte le squadre di stucco. Il suo effetto nell'arco di un weekend di gara è ancora sconosciuto, ma è stato apprezzato il lavoro innovativo da parte della Ferrari nello sfruttare la nuova aerodinamica attiva come nessun altro team.