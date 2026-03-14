Introduzione

Dopo la Sprint Race, nel sabato di Shanghai è stata assegnata la seconda pole position del Mondiale 2026 di Formula 1. A conquistarla è stato uno straordinario Kimi Antonelli (il più giovane di sempre della storia della F1), che ha chiuso davanti al compagno di squadra Russell e alla Ferrari di Hamilton. Ma quanto conta per la vittoria partire davanti a tutti in Cina? Ecco cosa dicono le statistiche. Il GP è live domenica alle 8 su Sky e in streaming su NOW

F1, GP CINA: HIGHLIGHTS QUALIFICHE