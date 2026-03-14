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F1, Antonelli in pole al GP Cina: quanto conta per vincere a Shanghai

gp cina

Michele Merlino

Introduzione

Dopo la Sprint Race, nel sabato di Shanghai è stata assegnata la seconda pole position del Mondiale 2026 di Formula 1. A conquistarla è stato uno straordinario Kimi Antonelli (il più giovane di sempre della storia della F1), che ha chiuso davanti al compagno di squadra Russell e alla Ferrari di Hamilton. Ma quanto conta per la vittoria partire davanti a tutti in Cina? Ecco cosa dicono le statistiche. Il GP è live domenica alle 8 su Sky e in streaming su NOW

 

F1, GP CINA: HIGHLIGHTS QUALIFICHE   

Quello che devi sapere

Quanto conta la pole position in Cina

Andiamo subito al punto: vale tanto. A dircelo sono i numeri. In quel di Shanghai si disputerà la 19^ edizione. Il circuito è stato introdotto nel 2004 ed è stato utilizzato ininterrottamente fino al 2019, quando ci fu l'interruzione per la pandemia di Covid-19 dal 2020 al 2023. Tornato protagonista dal 2024, il pilota che è partito dalla pole position in Cina ha vinto poi la gara della domenica in ben 11 occasioni su 18

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1/6

Le undici vittorie dalla prima posizione in griglia

  • Posizione in griglia: 1
  • Vittorie: 11
  • Ultima volta: Piastri 2025

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Le due vittorie dalla seconda posizione in griglia

  • Posizione in griglia: 2
  • Vittorie: 2
  • Ultima volta: Hamilton 2019

3/6

Le due vittorie dalla terza posizione in griglia

  • Posizione in griglia: 3
  • Vittorie: 2
  • Ultima volta: Alonso 2013

4/6
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L'unica vittoria dalla quinta posizione in griglia

  • Posizione in griglia: 5
  • Vittorie: 1
  • Ultima volta: Button 2010

5/6

Le due vittorie dalla sesta posizione in griglia

  • Posizione in griglia: 6
  • Vittorie: 2
  • Ultima volta: Ricciardo 2018

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