F1, Antonelli in pole al GP Cina: quanto conta per vincere a Shanghaigp cina
Introduzione
Dopo la Sprint Race, nel sabato di Shanghai è stata assegnata la seconda pole position del Mondiale 2026 di Formula 1. A conquistarla è stato uno straordinario Kimi Antonelli (il più giovane di sempre della storia della F1), che ha chiuso davanti al compagno di squadra Russell e alla Ferrari di Hamilton. Ma quanto conta per la vittoria partire davanti a tutti in Cina? Ecco cosa dicono le statistiche. Il GP è live domenica alle 8 su Sky e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
Quanto conta la pole position in Cina
Andiamo subito al punto: vale tanto. A dircelo sono i numeri. In quel di Shanghai si disputerà la 19^ edizione. Il circuito è stato introdotto nel 2004 ed è stato utilizzato ininterrottamente fino al 2019, quando ci fu l'interruzione per la pandemia di Covid-19 dal 2020 al 2023. Tornato protagonista dal 2024, il pilota che è partito dalla pole position in Cina ha vinto poi la gara della domenica in ben 11 occasioni su 18.
Le undici vittorie dalla prima posizione in griglia
- Posizione in griglia: 1
- Vittorie: 11
- Ultima volta: Piastri 2025
Le due vittorie dalla seconda posizione in griglia
- Posizione in griglia: 2
- Vittorie: 2
- Ultima volta: Hamilton 2019
Le due vittorie dalla terza posizione in griglia
- Posizione in griglia: 3
- Vittorie: 2
- Ultima volta: Alonso 2013
L'unica vittoria dalla quinta posizione in griglia
- Posizione in griglia: 5
- Vittorie: 1
- Ultima volta: Button 2010
Le due vittorie dalla sesta posizione in griglia
- Posizione in griglia: 6
- Vittorie: 2
- Ultima volta: Ricciardo 2018