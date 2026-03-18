Introduzione

Ayrton Senna e Alain Prost sono nell'Olimpo della Formula 1 non solo per quanto fatto singolarmente in pista, ma per l'accesa rivalità a cui hanno dato vita tra gli anni '80 e '90, rendendo la lotta per il titolo di Campione del Mondo quasi sempre un duello esclusivo tra di loro. I due piloti si sono dati battaglia in diverse occasioni in pista, toccando i picchi di tensione della loro rivalità in Giappone, sul circuito di Suzuka, dove questo weekend tornerà la Formula 1, in diretta su Sky e in streaming su NOW. Riviviamo, allora, gli scontri in Giappone tra Ayrton Senna e Alain Prost.

F1, COM'È IL CIRCUITO DI SUZUKA