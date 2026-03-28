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  1. 1.A. Antonelli
  2. 2.G. Russell
  3. 3.O. Piastri
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Formula 1, GP Giappone: Antonelli in pole a Suzuka, Leclerc 4°

Dopo Shanghai, Kimi Antonelli cala il bis a Suzuka, prendendosi la pole del GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Prima fila tutta Mercedes con Russell che precede Piastri e Leclerc. Quinto Norris, sesta la seconda Ferrari di Hamilton. Clamoroso Verstappen: eliminato nel Q2, partirà 11°. Il GP Giappone è in diretta domenica alle 7 su Sky e in streaming su NOW

F1, GP GIAPPONE: HIGHLIGHTS QUALIFICHE

in evidenza

DOMANI GP GIAPPONE LIVE SU SKY ALLE 7

Guarda gli HIGHLIGHTS della pole di Antonelli in Giappone

STATISTICHE POST QUALIFICHE

  • ANTONELLI: 2^ pole in carriera a 14 giorni dalla prima, seconda attesa più corta: solo Hamilton nel 2007 ha registrato le prime due pole in carriera nell’arco di una settimana (Canada-Usa).
  • 69° posto di tutti i tempi.
  • 4^ prima fila in carriera (la metà sono pole).
  • 50^ pole italiana
  • 2 pole in 27 GP con la Mercedes; Russell per la sua seconda pole in Mercedes ci ha messo esattamente il doppio: 54 GP.

CLASSIFICA E TEMPI DELLE QUALIFICHE IN GIAPPONE

F1
bandiera a scacchi!

POOOOLE DI ANTONELLI! E' LA SECONDA IN CARRIERA E SECONDA DI FILA!

  • 2° RUSSELL
  • 3° PIASTRI
f1

Leclerc arpiona la seconda fila ed è quarto

Hamilton resta in sesta posizione

Resta in secondo posizione Russell, Piastri potrebbe assediare il tempo del britannico

BANDIERA BAINCA E NERA PER HAMILTON: GUIDA LENTA IN PIT-LANE

Russell all'attacco del tempo di Antonelli

Riparte l'azione in pista, dentro subito le due Mercedes seguite dalle McLaren

4' al termine del Q3 del GP Giappone

I replay mostrano qualche imprecisione di Russell al tornantino (ma non solo). Azione meno pulita di Antonelli che per ora segna la differenza tra il primo e il secondo del Q3

Tutti con gomma nuova e pronti a tornare in pista

6' al termine del Q3: stiamo per conoscere il poleman del GP Giappone 2026

3 decimi che Russell deve recuperare a un super Antonelli per strappargli la pole: è sfida tutta Mercedes a Suzuka!

Hadjar settimo in 1:29.978

Errore nel primo settore di Lindblad, si rilancia ora

Leclerc quinto e Hamilton sesto

Antonelli in pole provvisoria davanti a Russell e Piastri

Russell secondo in 1:29.076

Antonelli subito in testa: 1:28.778

si parte!

SI TORNA IN PISTA, E' IL MOMENTO DI ASSEGNARE LA POLE

PUNTO Q2 - Antonelli il più veloce del Q2 del GP Giappone. Secondo tempo per Leclerc e terzo per Piastri. Eliminati: Verstappen, Ocon, Hulkenberg, Lawson, Colapinto. Sainz

VERSTAPPEN ELIMINATO NEL Q2: seconda peggior prestazione a Suzuka dopo il 17° posto con la Toro Rosso 11 anni fa.

  •  Con la Red Bull si era sempre qualificato nei primi 5 qui.
  •  Era il poleman delle ultime 4 edizioni.
  •  Era 6-0 contro i compagni di team qui dal 2018 in poi.
F1

CLASSIFICA E TEMPI DEL Q2 A SUZUKA

F1

Eliminati: Verstappen, Ocon, Hulkenberg, Lawson, Colapinto. Sainz

bandiera a scacchi!

ANTONELLI IL PIU' VELOCE DEL Q2 IN 1:29.408

  • 2° Leclerc 
  • 3° Piastri

LINDBLAD METTE FUORI VERSTAPPEN! DURISSIMA LA SITUAZIONE DI MAX, POLEMAN DELLE ULTIME 4 EDIZIONI A SUZUKA

Sale in nona posizione Verstappen, poi Hadjar lo rispedisce in decima. Rischia Max!

Verstappen sempre (clamorosamente) sul filo: resta primo dei non eliminati

Marc Gené: "Russell non sembra a suo agio sulla macchina oggi"

Leclerc primo! 1:29.303 per la Ferrari del monegasco

Moilto meglio di ieri la Ferrari che vediamo oggi in azione: dalla SF-26 scorbutica del venerdì a quella moto più bilanciata di questa mattina

Non esce per ora dai box Antonelli

Parte il giro di Hamilton, subito dopo quello di Leclerc

Hulkenberg su Audi è sempre il primo degli eliminati provvisori. Con lui Ocin, Lindblad, Colapinto, Lawson e Sainz

Russell secondo in 1:29.767

Gomma nuova per Russell e Leclerc

Settimo tempo per Hamilton al momento, terza l'altra Ferrari di Leclerc

7' al termine del Q2 del GP Giappone a Suzuka

Hulkenberg primo degli eliminati provvisori

Norris quarto alle spalle di Leclerc, Verstappen primo dei non eliminati

Scatto della McLaren di Piastri: primo in 1:29.451

Leclerc secondo in 1:29.785

Verstappen sesto in 1:30.363

Quarto tempo per Hamilton in 1:30.118

Antonelli, miglior tempo in 1:29.774

si parte!

VIA AL Q2, SUBITO MERCEDES, FERRARI E RED BULL IN PISTA

ALONSO: eliminato in Q1 in 3 GP consecutivi per la prima volta da Russia, Giappone, USA 2018, quando guidava la McLaren-Renault.

BEARMAN: non veniva eliminato in Q1 da Olanda '25 (210 giorni).

f1

Aston Martin e Cadillac sempre eliminati in Q1 quest’anno

PUNTO Q1 - Leclerc su Ferrari è stato il più veloce della prima sessione di qualifiche del Giappone. Secondo Russell e terzo Antonelli. Eliminati: Albon, Bearman, Perez. Bottas, Alonso, Stroll

Fia: non c'è bisogno d'ivestigazione sull'episodio di presunto impeding Sainz-Hadjar

CLASSIFICA E TEMPI DEL Q1 A SUZUKA

F1

Eliminati: Albon, Bearman, Perez. Bottas, Alonso, Stroll

IMPEDING NOTATO SAINZ-HADJAR

bandiera a scacchi!

LECLERC IL PIU' VELOCE DEL Q1 IN 1:29.915

  • 2°Russell
  • 3° Antonelli

Settimo posto per Bortoleto, alle spalle dell'altra Audi di Hulkenberg

Bearman diventa primo degli eliminati, Albon sul filo

Occhio a Bearman, scala in sedicesima posizione: situazione scomoda

1' al termine del Q1 a Suzuka: Leclerc, Russell e Antonelli i primi tre

Russell si piazza al secondo posto a 52 millesimi da Leclerc

3' al termine della prima sessione delle qualifiche in Giappone: c'è Leclerc al comando in 1:29.915

Albon primo degli eliminati, Colapinto sul filo

Gomma usata per Russell, settimo posto al momento per il leader del Mondiale

Nono posto per la Red Bull di Verstappen

Red Bull, nuovo pacchetto per Verstappen a Suzuka: l'analisi

Red Bull, nuovo pacchetto per Verstappen a Suzuka: l'analisi

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Leclerc! Primo in 1:29.915

Chiude il suo giro Hamilton, terzo davanti alle McLaren di Piastri e Norris

6' al termine del Q1 del GP Giappone

Quinto tempo per Hulkenberg, a conferma di un weekend solido da parte sua e dell'Audi

Sainz non riesce a tirarsi fuori dal gruppo degli eliminati: è diciottesimo

Colapinto il primo dei non eliminati

Albon il primo degli eliminati provvisori

Quinto tempo per Russell al momento: 1:30.631

Antonelli! Primo con la Mercedes in 1:30.035

Si lanciano le due Mercedes di Antonelli e Russell

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Al comando ora la Ferrari di Leclerc: 1:30.078

Piastri si piazza al comando con la sua McLaren in 1:30.438

Non era Colapinto l'unico a non essere sceso in pista, ci sono le due Ferrari pronte ora a fare il loro ingresso sul tracciato di Suzuka

La Haas di Ocon al comando: 1:31.466

Primo crono del Q1 con Lindblad: 1:31.634

Colapinto l'unico ancora non in pista

Le Racing Bulls le prime a scendere in pista

si parte!

VIA AL Q1 DEL GP GIAPPONE

Amici di Sky, appassionati di F1, stiamo per seguire insieme le qualifiche del GP Giappone: in tv la diretta è su Sky Sport F1 (canale 207); qui la nostra cronaca testuale giro dopo giro con il monitor dei tempi. Su i motori! Vi portiamo in pista!

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LA NOVITA' PER LA QUALIFICA - In Giappone, per agevolare qualifica e renderla più 'naturale', il limite di ricarica in qualifica è stato spostato da 9 MJ a 8 MJ. Questo dovrebbe ridurre la necessità di eccessivi superclipping e lift&coast in qualifica. Potrebbe essere un’anticipazione di quello di ciò di cui si sta discutendo per cambi eventuali nel corso dell'intera stagione. "Questo perfezionamento mirato fa parte del normale processo di ottimizzazione", si legge nella nota ufficiale della Fia.

F1, in Giappome spostato il limite di ricarica in qualifica: perché e cosa vuol dire

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METEO - Nuvoloso con brevi schiarite; possibilità di pioggia moderta: 15-20%

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Cosa c'è da sapere prima di andare in pista

  • Nome circuito: Suzuka Circuit
  • Inaugurazione: 1962
  • Lunghezza: 5,807 chilometri
  • Curve: 18
  • Giri del GP: 53 giri
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Il layout del circuito di Suzuka

  • Storico e amato dai piloti, il layout di Suzuka è unico a forma di "8"
  • A livello tecnico, va ad esaltare l’efficienza aerodinamica delle vetture. Il tracciato presenta dei dislivelli altimetrici ed offre zone ad alta velocità alternate a settori difficili da affrontare, come la chicane che immette sul rettilineo finale

Il circuito di Suzuka compie 64 anni: fu inaugurato nel settembre 1962.

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Il tracciato è di proprietà della Honda e fu costruito su disegno dell’olandese John Hugenholtz, spesso erroneamente indicato come il designer di Zandvoort, di cui invece fu il direttore, dal 1949 al 1974.

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Dominio di Schumacher sul versante pole: 8. Il rivale più prossimo è Vettel, con 5 pole. Verstappen ha registrato la pole nelle ultime 4 edizioni: è a una lunghezza dalla sequenza record di Schumacher (1998-2002).

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Record Ferrari per le pole nel GP del Giappone, 10, seguita dalla Red Bull a 9.

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Le due sequenze di 5 pole consecutive di Red Bull (2009-2013) e Mercedes (2014-2018) a Suzuka non sono un record: la Ferrari qui dal 1998 al 2004 mise a segno 7 pole di fila.

L'IMPORTANZA DELLA POLE A SUZUKA - Poco più della metà delle vittorie a Suzuka è arrivata dalla pole: 19 su 35; è successo 7 volte negli ultimi 8 GP corsi qui (l’eccezione è Bottas, vincitore dal 3° posto in griglia nel ’19). Solo 5 vittorie non sono giunte dalla prima fila

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AD ANTONELLI LE LIBERE 3 - Kimi lancia un chiaro segnale in vista della qualifica del GP del Giappone. Il pilota italiano chiude al comando la terza e ultima sessione di prove libere con distacchi importanti dagli avversari, primo tra tutti il compagno di squadra Russell. Altra prova di forza della Mercedes e altra prova di forza e talento del bolognese già vincitore del GP Cina che diventa il candidato forte per la pole a Suzuka. Terza la Ferrari di Leclerc, quarta la McLaren di Norris. Hamilton quinto. Norris sesto e limite raggiunto nella sostituzione delle batterie per questa stagione. Solo ottavo Verstappen. CRONACA

F1, risultati e tempi delle terze prove libere del GP Giappone

F1, risultati e tempi delle terze prove libere del GP Giappone

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A PIASTRI LE LIBERE 2 - L'australianoha firmato la miglior prestazione nella seconda sessione di prove libere in Giappone. Il pilota McLaren chiude in 1:30.133 davanti alle due Mercedes di Antonelli e Russell. Quarto Norris, che ha avuto qualche problema sulla sua vettura e ha iniziato in ritardo la sessione. Quinto Leclerc, sesto Hamilton. Verstappen chiude decimo.

A RUSSELL LE LIBERE 1 - La Mercedes ha chiuso al comando con Russell la prima sessione di prove libere a Suzuka, secondo il compagno di squadra Antonelli. Terza la McLaren di Norris, poi Piastri, Leclerc e Hamilton. Settimo Verstappen.

Pronti per assegnare la terza pole del Mondiale 2026? il via alle 7

Appuntamento in diretta esclusiva con il terzo round della stagione2026 di F1, il Gran Premio del Giappone,da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1Sky Sport 4K. Alle 7 si assegna la pole. Domenica alla stessa ora il semaforo verde della gara., con repliche per tutta la giornata (alle 11.15, alle 14 e alle 18).

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Un team Mondiale per raccontarvi tutto sulla F1

Telecronaca affidata alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l’anno si alterneranno tra studio e circuito. L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.

Il resto del programma di oggi su Sky Sport F1

  • Ore 6.15: Warm Up
  • Ore 6.30: Paddock Live
  • Ore 7: F1 – Qualifiche
  • Ore 8.15: Paddock Live
  • Ore 8.45: Paddock Live Show

Occhio all'ora legale! Lancette in avanti di un'ora tra sabato e domenica

L'ora legale tornerà in vigore nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo, quando alle 2 del mattino dovranno essere spostare avanti le lancette alle 3. Quindi occhio per l'inizio del Gran Premio a Suzuka...

Cosa vedremo domani in diretta su Sky Sport F1

  • Ore 5.30: Paddock Live
  • Ore 7: F1 - Gara
  • Ore 9: Paddock Live
  • Ore 9.30: Debriefing
  • Ore 10: Notebook
  • Ore 10.15: Race Anatomy

Il programma delle repliche di oggi sul canale 207

  • Ore 11.45: F1 – qualifiche (replica)
  • Ore 13.30: F1 – qualifiche (replica)
  • Ore 16: F1 – qualifiche (replica)
  • Ore 18: F1 – qualifiche (replica)