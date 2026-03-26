F1, GP Giappone: spostato il limite di ricarica in qualifica, perché e cosa vuol direLA DECISIONE
Introduzione
In Giappone, per agevolare qualifica e renderla più 'naturale', il limite di ricarica in qualifica è stato spostato da 9 MJ a 8 MJ. Questo dovrebbe ridurre la necessità di eccessivi superclipping e lift&coast in qualifica. Potrebbe essere un’anticipazione di quello di ciò di cui si sta discutendo per cambi eventuali nel corso dell'intera stagione. "Questo perfezionamento mirato fa parte del normale processo di ottimizzazione", si legge nella nota ufficiale della Fia. Il GP di Suzuka live su Sky e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
Suzuka, modifica ai parametri di gestione energetica per le qualifiche
Giappone, si cambia. Con una nota diffusa nel giovedì di Suzuka, la Fia ha reso noto che "a seguito di discussioni tra la FIA, i team di F1 e i costruttori di power unit, è stata concordata una piccola modifica ai parametri di gestione energetica per le qualifiche del GP del Giappone, con il supporto unanime di tutti i costruttori di power unit".
L'obiettivo di questa modifica
Si punta ad agevolare la qualifica e renderla più 'naturale': il limite di ricarica in qualifica è stato perciò spostato da 9 MJ a 8 MJ. Questo dovrebbe:
- ridurre la necessità di eccessivi superclipping e lift&coast in qualifica.
- ed essere un’anticipazione di quello di ciò di cui si sta discutendo per cambi eventuali nel corso dell'intera stagione.
Il comunicato della Federazione
"Per garantire il mantenimento dell'equilibrio previsto tra erogazione di energia e prestazioni del pilota, la ricarica energetica massima consentita per le qualifiche di questo fine settimana è stata ridotta da 9,0 MJ a 8,0 MJ", prosegue la nota della Fia.
"Mantenere le qualifiche come una sfida prestazionale"
- "Questa modifica riflette il feedback ricevuto da piloti e team, che hanno sottolineato l'importanza di mantenere le qualifiche come una sfida prestazionale".
- "La FIA osserva che i primi eventi secondo il Regolamento 2026 hanno avuto successo dal punto di vista operativo e questo perfezionamento mirato fa parte del normale processo di ottimizzazione, man mano che il nuovo quadro normativo viene ulteriormente validato in condizioni reali".
- La FIA, insieme ai team di F1 e ai costruttori di power unit, continua ad adottare soluzioni per la gestione energetica, ulteriori discussioni sono previste nelle prossime settimane".