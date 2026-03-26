Introduzione

In Giappone, per agevolare qualifica e renderla più 'naturale', il limite di ricarica in qualifica è stato spostato da 9 MJ a 8 MJ. Questo dovrebbe ridurre la necessità di eccessivi superclipping e lift&coast in qualifica. Potrebbe essere un’anticipazione di quello di ciò di cui si sta discutendo per cambi eventuali nel corso dell'intera stagione. "Questo perfezionamento mirato fa parte del normale processo di ottimizzazione", si legge nella nota ufficiale della Fia. Il GP di Suzuka live su Sky e in streaming su NOW





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