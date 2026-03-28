Introduzione

La Red Bull non va e nemmeno Verstappen. Il quattro volte campione del mondo alle prese con un inizio di stagione complicato e più preoccupante di quello dello scorso anno. L'eliminazione nel Q2 di Suzuka è lo specchio fedele di una crisi dal quale l'olandese deve provare a uscire alla svelta. Il GP alle 7 di domenica 29 marzo in diretta su Sky e in streaming su NOW



LIBERE 1 - LIBERE 2 - LIBERE 3 - QUALIFICHE