Introduzione
La Fia ha annunciato che, nella giornata di lunedì 20 aprile, si è tenuto un meeting online tra la Federazione stessa, i team principal delle undici squadre iscritte al campionato, gli amministratori delegati dei fornitori delle power unit e la Fom (Formula One Management). Durante la riunione, sono state definite alcune modifiche al regolamento sportivo della Formula 1: quasi tutte le nuove regole potrebbero essere introdotte a partire dal prossimo weekend di gara, in programma a Miami dall'1 al 3 maggio, che sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW. Vediamo quali sono le modifiche regolamentari definite nella riunione e che dovranno passare dall'approvazione del Consiglio Mondiale del Motor Sport della Fia prima di diventare effettive
Quello che devi sapere
Qualifiche, cosa cambia
- Nelle qualifiche, oggetto di costanti critiche nel corso dei primi tre appuntamenti stagionali, i piloti potranno ricaricare la batteria fino ad un massimo di 7 megajoule (il limite in precedenza era fissato a 8). Con questa modifica, si vuole incoraggiare una guida più costante a pieno regime: l'obiettivo è ridurre la durata massima del superclip a circa 2-4 secondi per giro
- La potenza di picco del superclip è stata aumentata a 350 kW, rispetto ai precedenti 250 kW, riducendo ulteriormente il tempo di ricarica e il carico di lavoro del pilota sulla gestione dell'energia. Questa modifica sarà applicata anche in gara.
- Il numero di eventi in cui possono essere applicati limiti energetici inferiori è stato aumentato da 8 a 12 gare, consentendo un maggiore adattamento alle caratteristiche del circuito.
Gara, i miglioramenti alla sicurezza
- La potenza massima disponibile tramite il Boost in gara è ora limitata a +150 kW (o al livello di potenza attuale della vettura al momento dell'attivazione, se superiore), limitando improvvise differenze di prestazioni. L'erogazione di potenza dell'MGU-K viene mantenuta a 350 kW nelle zone di accelerazione chiave (dall'uscita di curva al punto di frenata, comprese le zone di sorpasso), ma sarà limitata a 250 kW in altre parti del giro.
- Queste misure sono progettate per ridurre le velocità di avvicinamento eccessive, mantenendo al contempo le opportunità di sorpasso e le caratteristiche prestazionali complessive.
Partenze, modifiche per evitare un "Colapinto-bis"
- La procedura di partenza subirà diversi aggiustamenti per migliorare la sicurezza generale ed evitare un nuovo "caso Colapinto", che in Australia fu costretto ad evitare con un riflesso miracoloso una Racing Bull che era rimasta piantata sulla griglia
- È stato sviluppato un nuovo sistema di "rilevamento di partenza a bassa potenza", in grado di identificare le vetture con un'accelerazione anormalmente bassa poco dopo il rilascio della frizione. In questi casi, verrà attivata automaticamente l'erogazione di potenza dell'MGU-K per garantire un livello minimo di accelerazione e ridurre i rischi legati alla partenza, senza introdurre alcun vantaggio sportivo.
- È stato inoltre introdotto un sistema di segnalazione visiva associato, che attiva luci lampeggianti (posteriori e laterali) sulle vetture interessate per avvisare i piloti che seguono. Oltre a questo, ci sarà un azzeramento del contatore di energia all'inizio del giro di formazione per correggere un'incongruenza del sistema precedentemente identificata
- Le modifiche alla procedura di partenza non diventeranno effettive da subito: dopo l'eventuale approvazione del Consiglio Mondiale, le variazioni saranno testate a Miami prima di entrare definitivamente in funzione
Cambiano le cose anche sul bagnato
- Anche se la Formula 1 non ha ancora corso su una pista bagnata in questa stagione, sono stati introdotti degli aggiornamenti specifici per queste condizioni
- Le temperature delle coperte termiche per le gomme intermedie sono state aumentate in seguito al feedback dei piloti, al fine di migliorare l'aderenza iniziale e le prestazioni degli pneumatici sul bagnato.
- L'attivazione massima dell'ERS sarà ridotta, limitando la coppia e migliorando il controllo della vettura in condizioni di scarsa aderenza.
- I sistemi di illuminazione posteriore sono stati semplificati, con segnali visivi più chiari e coerenti per migliorare la visibilità e il tempo di reazione dei piloti che seguono in condizioni difficili.