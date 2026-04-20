Introduzione

La Fia ha annunciato che, nella giornata di lunedì 20 aprile, si è tenuto un meeting online tra la Federazione stessa, i team principal delle undici squadre iscritte al campionato, gli amministratori delegati dei fornitori delle power unit e la Fom (Formula One Management). Durante la riunione, sono state definite alcune modifiche al regolamento sportivo della Formula 1: quasi tutte le nuove regole potrebbero essere introdotte a partire dal prossimo weekend di gara, in programma a Miami dall'1 al 3 maggio, che sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW. Vediamo quali sono le modifiche regolamentari definite nella riunione e che dovranno passare dall'approvazione del Consiglio Mondiale del Motor Sport della Fia prima di diventare effettive

DOMENICALI: "A MIAMI CAMBI DI REGOLAMENTO"