Con un'unica sessione di libere, il venerdì prevede una qualifica che determina l'ordine di partenza della Sprint Race. Una qualifica più corta rispetto alla classifica, ma divisa comunque in:
- Q1: 12 minuti
- Q2: 10 minuti
- Q3: 8 minuti
Nella qualifica Sprint sono obbligatorie le seguenti gomme nuove: Q1 Media, Q2 Media. Novità per il Q3 della Sprint Shootout: non c'è obbligo di usare la soft nuova (come in precedenza). Sei gli eliminati sia nella prima che nella seconda sessione alla luce dell'undicesimo team entrato in griglia in questa stagione.