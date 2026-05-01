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GP Miami
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Sprint Shootout 2
  1. 1.C. Leclerc
  2. 2.O. Piastri
  3. 3.L. Hamilton
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Formula 1, GP Miami le qualifiche della Sprint Race in diretta live dagli Usa

In pista a Miami per assegnare le pole per la Sprint Race di domani: Leclerc il più veloce nel Q2 davanti a Piastri e Hamilton. Antonelli è 6° dietro a Russell e Verstappen. Tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW

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in evidenza

SQ2, CLASSIFICA LIVE: LEC, PIA, HAM

LIVE

Classifica e tempi SQ2

f1

Eliminati: Bortoleto, Bearman, Bearman, Albon, Sainz. Lindblad

bandiera a scacchi!

LECLERC IL MIGLIORE DELLA SECONDA SESSIONE IN 1:28.333

  • 2° Piastri
  • 3° Hamilton

Hadjar trova traffico e resta pericolosamente al nono posto con la Red Bull

Secondo tentativo per Antonelli e Colapinto

Gasly sul filo: primo dei non eliminati

Tempo cancellato a Sainz, al momento è quattordicesimo lo spagnolo della Williams

3' al termine della sessione

Bortoleto il primo degli eliminati provvisori

Si piazza al secondo posto la McLaren di Piastri, solo settimo Norris

Hamilton secondo a 4 decimi dall'altra Ferrari di Leclerc

Leclerc primo in 1:28.470

Terzo tempo per la Red Bull di Hadjar

Si mette a dettare il passo Russell che strappa il miglior tempo a Kimi in 1:28.903

Le Mercedes di Antonelli e Russell le prime monoposto ad entrare in pista

si parte!

SECONDA SESSIONE AL VIA

Classifica e tempi SQ1

f1

Eliminati: Lawson, Ocon, Perez, Bottas, Alonso, Stroll

bandiera a scacchi!

NORRIS IL PIU' VELOCE DELLA PRIMA SESSIONE IN 1:28.723

  • 2° Leclerc
  • 3° Piastri

1' al termine della sessione: Racing Bulls ancora senza un tempo...

Albon sul filo: per ola primo dei non eliminati

Alonso primo degli eliminati provvisori

Decolla Norris e piazza la sua McLaren al primo posto: 1:28.723

Sale al nono posto l'Audi di Hulkenberg

5' al termine della prima sessione

La Mercedes Antonelli seconda, quella di Russell quinta

Al comando della sessione si piazza Leclerc in 1:29.290

Riparte Stroll

FERMO STROLL ALL'ULTIMA CURVA

bandiera gialla!

Gasly al comando con Alpine in 1:30.183

Di Bottas il primo crono della sessione in 1:32.317

Va dentro la Papaya del campione in carica Norris

Marc Gené: "C'è ottimismo in Ferrari, ma i competitors non hanno avuto una grande sessione di libere, McLaren su tutti"

si parte!

VIA ALLA PRIMA SESSIONE DELLE QUALIFICHE SPRINT

31 °C dell'aria, 52 dell'asfalto ora a miami. 52% di umidità

Eterno Senna, 32 anni senza Ayrton - Il primo maggio è una ricorrenza molto triste per il mondo dello sport e della Formula 1 in particolare. Una data che ci riporta al drammatico GP di San Marino (a Imola) del 1994, quando la leggenda Ayrton Senna perse la vita a seguito di un incidente al Tamburello. Fu un weekend nefasto e reso ancora più drammatico da un altro incidente in cui perse la vita Roland Ratzenberger.

Cosa c'è da sapere prima di andare in pista

  • Nome circuito: Miami International Autodrome
  • Dove si trova: Miami, Florida (Usa) - si sviluppa attorno all'Hard Rock Stadium
  • Lunghezza: 5.412 m
  • Curve: 19
  • Giri del GP: 57
  • Giri della Sprint: 19
f1

Amici di Sky, appassionati di F1, benvenuti o bentornati a Miami. Ora seguiamo insieme la qualifica per la Sprint  Race di domani. In tv la diretta è su Sky Sport F1, qui il nostro liveblog con il monitor dei tempi. Su i motori!

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NOVITA' FERRARI - Con Matteo Bobbi andiamo a vedere cosa ha portato la Scuderia di Maranello in Florida per l'attesa ripartenza del Mondiale di F1. A cominciare dall'ala anteriore.

Ferrari, tutte le novità portate al GP Miami: è quasi una SF-26 'B'

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Non solo Ferrari, ora anche Red Bull ha la sua 'Macarena': ali a confronto

Il calendario delle Sprint 2026

Sei anche nella stagione 2026 le gare Sprint nel calendario di Formula 1. Ecco dove si corre in questa stagione la gara sui 100 km

  • Cina (corsa nel weekend 13-15 marzo)
  • Miami (1-3 maggio)
  • Canada (22-24 maggio)
  • Gran Bretagna (3-5 luglio)
  • Olanda (21-23 agosto)
  • Singapore (9-11 ottobre)

Come funzionano le qualifiche della Sprint

Con un'unica sessione di libere, il venerdì prevede una qualifica che determina l'ordine di partenza della Sprint Race. Una qualifica più corta rispetto alla classifica, ma divisa comunque in:

  • Q1: 12 minuti
  • Q2: 10 minuti
  • Q3: 8 minuti

Nella qualifica Sprint sono obbligatorie le seguenti gomme nuove: Q1 Media, Q2 Media. Novità per il Q3 della Sprint Shootout: non c'è obbligo di usare la soft nuova (come in precedenza). Sei gli eliminati sia nella prima che nella seconda sessione alla luce dell'undicesimo team entrato in griglia in questa stagione.

Il punteggio della Sprint Race

Per quanto riguarda l'assegnazione dei punti, questi vengono attribuiti ai primi 8 classificati in questo modo:

  • 1° – 8 punti
  • 2° – 7 punti
  • 3° – 6 punti
  • 4° – 5 punti
  • 5° – 4 punti
  • 6° – 3 punti
  • 7° – 2 punti
  • 8° – 1 punti

Le gomme Pirelli in Florida

A disposizione delle squadre le tre mescole più morbide della gamma Pirelli: C3, C4 e C5. L’asfalto, rifatto nel 2023, ha un basso grado di rugosità e acquista aderenza nel corso del fine settimana grazie all’evoluzione della pista.

f1

Il meteo oggi a Miami

  • La giornata del 1° maggio in pista si preannuncia caratterizzata da condizioni climatiche calde e secche.
  • Le temperature diurne dovrebbero raggiungere un picco di 33,6 °C, mentre la temperatura dell'asfalto toccherà i 56,8 °C.
  • Il vento soffierà moderato, con una velocità media di 11,2 km/h, mentre l'umidità sarà elevata, ma non sono previste precipitazioni.

Leclerc il più veloce delle libere: i RISULTATI

La Ferrari chiude al comando l'unica sessione di libere di Miami: Leclerc primo in 1:29.310. Seconda la Red Bull di Verstappen e terza la McLaren di Piastri. Hamilton quarto e Antonelli quinto. Qui tutti i risultati.

GP Miami, risultati e tempi delle prove libere negli Usa

GP Miami, risultati e tempi delle prove libere negli Usa

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Il nostro team per raccontarvi tutta la F1

Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l’anno si alterneranno tra studio e circuito.

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Domenica il post gara è con Race Anatomy!

L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.

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Il resto del programma di oggi su Sky Sport F1

  • Ore 22: Paddock Live
  • Ore 22.30: F1 – Qualifiche Sprint
  • Ore 23.30: Paddock Live
  • Ore 23.45: Paddock Live Show
  • Ore 00.15: Conferenza stampa team principal (differita)

Cosa vedremo domani su Sky Sport F1

  • Ore 15.55: F2– Sprint Race
  • Ore 17.15: Paddock Live
  • Ore 18: F1 – Sprint
  • Ore 19: Paddock Live
  • Ore 21.15: Warm Up
  • Ore 21.30: Paddock Live
  • Ore 22: F1 – Qualifiche
  • Ore 23.15: Paddock Live
  • Ore 23.45: Paddock Live Show

Il programma di domenica sul canale 207

  • Ore 18.25: F2 – Feature Race
  • Ore 20.30: Paddock Live
  • Ore 22: F1 - Gara
  • Ore 24: Paddock Live
  • Ore 00.30: Debriefing
  • Ore 1: Notebook
  • Ore 1.15: Race Anatomy