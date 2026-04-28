F1, si riparte col GP Miami: dove eravamo rimastilive su sky
Introduzione
Dopo un mese di pausa, la Formula 1 è pronta a tornare e lo farà questo fine settimana con il weekend di Miami. Ma dove eravamo rimasti e che cosa è successo durante questo periodo senza gare? Qui il punto sulla situazione. Il GP in Florida sarà in diretta su Sky e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
Tutti a Miami
Quarto appuntamento del Mondiale di Formula 1 2026, con il Circus che dopo una pausa di un mese si prepara a tornare in pista con il GP di Miami. L'attenzione sarà soprattutto sulla Mercedes, con Kimi Antonelli (leader del Mondiale) e George Russell che si sono divisi le prime tre gare dell'anno (due vittorie per il pilota italiano, una per il britannico). Oltre alla gara, a Miami ci sarà anche la Sprint Race. Per la precisione, sarà la seconda mini-gara dell'anno dopo quella svolta in Cina.
Gli orari del weekend di Miami su Sky
- Prove Libere 1: venerdì 1 maggio ore 18:00
- Sprint Shootout: venerdì 1 maggio ore 22:30
- Sprint Race: sabato 2 maggio ore 18:00
- Qualifiche: sabato 2 maggio ore 22:00
- Gara: domenica 3 maggio ore 22:00
Le classifiche del Mondiale
Classifica piloti
- Antonelli (Mercedes): 72 punti
- Russell (Mercedes): 63 punti
- Leclerc (Ferrari): 49 punti
- Hamilton (Ferrari): 41 punti
- Norris (McLaren): 25 punti
- Piastri (McLaren): 21 punti
- Bearman (Haas): 17 punti
- Gasly (Alpine): 15 punti
- Verstappen (Red Bull): 12 punti
- Lawson (Racing Bulls): 10 punti
- Lindblad (Racing Bulls): 4 punti
- Hadjar (Red Bull): 4 punti
- Bortoleto (Audi): 2 punti
- Sainz (Williams): 2 punti
- Ocon (Haas): 1 punto
- Colapinto (Alpine): 1 punto
- Hulkenberg (Audi): 0 punti
- Albon (Williams): 0 punti
- Bottas (Cadillac):0 punti
- Perez (Cadillac): 0 punti
- Alonso (Aston Martin): 0 punti
- Stroll (Aston Martin): 0 punti
Classifica costruttori
- Mercedes: 135 punti
- Ferrari: 90 punti
- McLaren: 46 punti
- Haas: 18 punti
- Alpine: 16 punti
- Red Bull: 16 punti
- Racing Bulls: 14 punti
- Audi: 2 punti
- Williams: 2 punti
- Cadillac: 0 punti
- Aston Martin: 0 punti
Si riparte da Kimi
- Il grande protagonista in quest'inizio è sicuramente Kimi Antonelli. Il pilota italiano della Mercedes è in testa al Mondiale di Formula 1 con 9 punti di vantaggio sul compagno di squadra Russell. Antonelli ha vinto le ultime due gare (Cina e Giappone), mentre Russell ha conquistato il primo GP della stagione in Australia.
- Parlando proprio di Antonelli, nel corso di questo mese di pausa il team principal della Mercedes Toto Wolff è stato abbastanza chiaro su di lui: "Sta andando bene, ma servono meno aspettative. C'è troppa pressione su di lui in Italia, ho sentito paragoni insensati con Senna. Sta crescendo come ci aspettavamo, ma è il momento di abbassare le aspettative, non di aumentarle in modo irrazionale. Ha solo 19 anni. Noi cerchiamo di restare onesti con lui, dicendogli quando le cose vanno bene ma anche aiutandolo a capire gli errori quando le cose vanno male".
Mercedes ma non solo: Ferrari e McLaren…
- Oltre alla Mercedes, si ripartirà anche dalla Ferrari, che è al momento al secondo posto nel Mondiale costruttori, a 45 punti di distacco dalle frecce d'argento. Nel corso di questo mese, in particolare mercoledì 22 aprile, la scuderia di Maranello ha svolto un "filming day" sulla pista di Monza, in modo da raccogliere e valutare i dati in vista di Miami. Per la precisione, Charles Leclerc al mattino e Lewis Hamilton al pomeriggio si sono alternati sulla SF-26 per un totale di 100 km a testa. La Rossa ha lavorato sull'ala posteriore "macarena", in vista di un possibile debutto in gara.
- Oltre alla Ferrari, proverà a essere più presente nella sfida al titolo anche la McLaren, che in quel di Suzuka ha conquistato con Piastri il primo podio di questa stagione. E proprio sulla possibilità di tornare a competere per la vittoria, il team principal della McLaren Andrea Stella ha parlato così a Sky Sport: "Il Mondiale non è scritto, abbiamo fatto soltanto tre gare in cui c’è stato un team più pronto e più avanti rispetto agli altri, ovvero Mercedes. Ferrari ha fatto un buon lavoro, cercando di essere competitiva e in lotta per la vittoria. Siamo molto determinati a fare in modo di tornare a essere della partita. Non ci poniamo limiti, magari un altro 2024 è possibile".
L'addio di Lambiase da Red Bull
- Durante questo mese di sosta non sono mancante le notizie a sorpresa. Una su tutte è la scelta di Gianpiero Lambiase di unirsi a McLaren a partire dal 2028. L'attuale ingegnere di pista di Verstappen saluterà dunque la Red Bull, andando a ricoprire il ruolo di Chief Racing Officer McLaren. Con questa decisione da parte di Lambiase, resta da capire che ne sarà del futuro di Max Verstappen.
Le novità Fia
Miami sarà il primo GP in cui saranno attuate le novità al regolamento stabilite dopo un meeting tenutosi lo scorso 20 aprile tra la Fia, i team principal delle undici scuderie, gli amministratori delegati dei fornitori delle power unit e la Fom (Formula One Management). Le modifiche riguardano sia le qualifiche che la gara.
- Qualifiche: ci sarà l'aumento a 350 kW (prima era di 250 kW) della potenza di picco del superclip e verrà data la possibilità ai piloti di ricaricare la batteria fino a un massimo di 7 megajoule rispetto a 8.
- Gara: la potenza massima disponibile tramite il Boost sarà limitata a +150 kW, con l'obiettivo di non avere improvvise differenze di prestazioni. L'erogazione di potenza dell'MGU-K viene mantenuta a 350 kW nelle zone di accelerazione chiave ma sarà limitata a 250 kW in altre parti del giro.
- Novità anche per le partenze, grazie al sistema di "rilevamento di partenza a bassa potenza", in grado di identificare le vetture con un'accelerazione più bassa del normale poco dopo il rilascio della frizione. Qualora si verificasse un caso del genere, sarà attivata automaticamente l'erogazione di potenza dell'MGU-K per garantire un livello minimo di accelerazione e ridurre i rischi legati alla partenza. Le variazioni sulle partenze saranno testate a Miami prima di entrare definitivamente in funzione.
A Miami le libere 1 dureranno 90 minuti
- Come abbiamo detto in apertura, a Miami ritornerà anche la Sprint Race. Questo vuol dire che le squadre avranno una sola sessione di prove libere al venerdì pomeriggio per prepararsi in vista del weekend. Proprio per questo, le FP1 di Miami non dureranno i classici 60 minuti, ma 90 minuti.