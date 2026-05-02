F1, GP Miami: quanto conta la pole sulla pista in Florida: Antonelli può sfatare un tabùgp miami
Introduzione
A Miami è stata assegnata la quarta pole position della stagione 2026 di Formula 1: davanti a tutti scatterà Kimi Antonelli. Ma quanto conta per la vittoria partire davanti a tutti nella gara in Florida? Ecco cosa dicono le statistiche. Via del GP anticipato: in diretta alle 19 su Sky e in streaming su NOW
LA GRIGLIA DI PARTENZA - MINACCIA PIOGGIA, CAMBIA L'ORARIO DEL GP
Quello che devi sapere
Quanto conta la pole a Miami (Kimi può centrare un altro record)
- Andiamo subito al punto rispondendo alla domanda con un dato che non capita molto spesso di leggere in Formula 1. A Miami, infatti, il poleman non ha mai vinto. E non si è nemmeno mai vinto dalla prima fila. Riuscirà Antonelli a sfatare questo tabù? Nel corso delle ultime quattro edizioni, inoltre, il vincitore della gara in Florida è scattato almeno dalla terza casella. E pensate che c'è pure chi ha vinto partendo nono! Altra particolarità: almeno per ora non ci sono state più vittorie da una stessa posizione in griglia.
L'unica vittoria dalla terza posizione in griglia
- Posizione in griglia: 3
- Vittorie: 1
- Chi ha vinto: Verstappen 2022
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L'unica vittoria dalla quarta posizione in griglia
- Posizione in griglia: 4
- Vittorie: 1
- Chi ha vinto: Piastri 2025
L'unica vittoria dalla quinta posizione in griglia
- Posizione in griglia: 5
- Vittorie: 1
- Chi ha vinto: Norris 2024
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L'unica vittoria dalla nona posizione in griglia
- Posizione in griglia: 9
- Vittorie: 1
- Chi ha vinto: Verstappen 2023
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