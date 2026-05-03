Un favoloso Gabriele Minì vince la Feature Race della Formula 2 in una pista di Miamì bagnata dalla pioggia abbondante delle ultime ore e al termine di una gara caratterizzata da tanti incidenti e Safety Car. Beganovic chiude secondo e Camara terzo. Il palermitano torna a vincere al termine di una gara tosta per le condizioni ed eccezionale per la sua conduzione e gestione. Dedica per Alex Zanardi nel team radio da parte di Minì. Non sono però escluse decisioni della direzione gara che potrebbero cambiare ancora le cose. Il campionato al momento è apertissimo