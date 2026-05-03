Il weekend in corso propone anche la terza e ultima puntata di Discover Kimi – Alle origini del nuovo talento italiano della F1, il documentario in tre episodi dedicato alla carriera di Andrea Kimi Antonelli. Il forte legame con la famiglia, il rapporto speciale con Sinner e Verstappen, l’amicizia con Bezzecchi e il mito di Senna. In questo episodio, Antonelli svela le sue passioni e apre le porte di casa sua. Appuntamento venerdì alle 17.30 e a mezzanotte su Sky Sport 24, alle 19.55 su Sky Sport F1 (primo e secondo episodio disponibili anche on demand).