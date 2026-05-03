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  1. 1.A. Antonelli
  2. 2.M. Verstappen
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Formula 1, GP Miami: diretta LIVE dagli Usa e news sul meteo

In F2 vittoria di Minì su una pista complicata e al termine di una gara emozionante (ma occhio alle decisioni della Direzione Gara). In F1 si parte con tre ore d'anticipo rispetto al programma originario a causa della minaccia meteo, con la pioggia che è già scesa su Miami. C'è anche l'insidia fulmini. Il via alle 19 con Antonelli che scatta dalla pole, con Verstappen con lui in prima fila e subito dopo Leclerc. GP live su Sky e in streaming su NOW

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in evidenza

IL GP MIAMI ALLE 19 IN DIRETTA SU SKY

LIVE

METEO ORA A MIAMI - Nuvole ma non piove sul circuito. Non si esclude un forte scroscio a ridosso della gara

L'abbraccio tra Messi e Colapinto

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Russell (Mercedes): "Con un po' di pioggia forse mi divertirei un po' di più di quanto accaduto finora... "

La magica pole di Kimi Antonelli a Miami: l'analisi allo Sky Pad con matteo Bobbi

Antonelli (Mercedes): "Sono carico e ho dormito bene. Il temòpo sembra reggere, ma vedremo a ridosso della gara"

Anche Messi tra i super vip presenti a Miami per il GP

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Il GP di Miami è alla 5^ edizione ed è l’83° GP che si svolge su suolo statunitense. Ha un contratto con la F1 per ospitare il GP fino al 2041.

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Miami è il 76° circuito nella storia della F.1 in ordine di apparizione, seguì Jeddah.

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Il circuito è ricavato nel parcheggio dell’Hard Rock Stadium, di proprietà di Stephen Ross, a sua volta proprietario della squadra di NFL Miami Dolphins, accasata nel suddetto stadio. Il circuito non è permanente e viene riconvertito a parcheggio dopo il GP.

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2 vittorie per Verstappen (’22 e ’23); una per Norris (’24) e Piastri (’25).

Verstappen è l’unico ad essere salito sul podio 3 volte qui, seguono Leclerc e Norris a 2.

Il poleman (Leclerc, Perez, Verstappen 2 volte) ha sempre condotto il GP ma non ha mai vinto.

I risultati del poleman qui: 2° dal ’22 al ’24; 4° l’anno scorso.

Questo è l'unico circuito in cui, senza considerare le penalità, nelle ultime 4 edizioni il vincitore non ha messo a segno uno dei primi due tempi in qualifica

Quanto conta la pole per vincere a Miami? Kimi chiamato a stabilire un altro 'record'

Quanto conta la pole per vincere a Miami? Kimi chiamato a stabilire un altro 'record'

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GLI ULTIMI 10 GP BAGNATI IN F1 - Il Gran Premio di Miami, che scatterà alle 19 su Sky e in streaming su NOW, probabilmente si correrà sotto la pioggia. Come sono andati gli ultimi dieci Gran Premi corsi sul bagnato? Le ultime tre gare sono state vinte dalla McLaren, ma è Verstappen il pilota più vincente negli ultimi anni con la pIoggia

F1, come sono andati gli ultimi 10 GP con pioggia

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IN FORMULA 2 VITTORIA ITALIANA DI MINI'

Un favoloso Gabriele Minì vince la Feature Race della Formula 2 in una pista di Miamì bagnata dalla pioggia abbondante delle ultime ore e al termine di una gara caratterizzata da tanti incidenti e Safety Car. Beganovic chiude secondo e Camara terzo. Il palermitano torna a vincere al termine di una gara tosta per le condizioni ed eccezionale per la sua conduzione e gestione. Dedica per Alex Zanardi nel team radio da parte di Minì. Non sono però escluse decisioni della direzione gara che potrebbero cambiare ancora le cose. Il campionato al momento è apertissimo

IL CIRCUITO - Si trova nell'area adiacente all'Hard Rock Stadium, l'arena dei Dolphins nella NFL. Il tracciato, inaugurato nel 2022, è pronto a ospitare il quarto round del Mondiale 2026. Ecco le sue caratteristiche. Nel primo dei tre weekend "americani" si correrà la seconda Sprint della stagione, dopo quella in Cina

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Cosa c'è da sapere prima di scendere in pista

  • Nome circuito: Miami International Autodrome
  • Dove si trova: Miami, Florida (Usa) - si sviluppa attorno all'Hard Rock Stadium
  • Lunghezza: 5.412 m
  • Curve: 19
  • Giri del GP: 57
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CAMBIO ORARIO DEL GP E IL RISCHIO FULMINI - La minaccia di temporali ha imposto a Miami un cambio di programma: la gara di oggi non scatterà alle 22 ma alle 19 italiane (13 locali). Partenza anticipata, ma resta il rischio fulmini e la Federazione ha diffuso un vademecum sulle procedure speciali da seguire per consentire a tutti di mettersi al riparo ('shelter in place') e la gara può essere fermata.

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FULMINI PRIMA DELLA PARTENZA

Se succede prima della partenza (in griglia):

  • Partenza ritardata
  • Le macchine vengono spin­te ai box
  • Tutto il personale lascia la pit walL

Quando è sicuro:

  • le auto tornano in griglia
  • si rifà tutta la procedura di partenza (da -10 minuti)

FULMINI DURANTE LA GARA: COSA PUO' SUCCEDERE

  • Gara sospesa (bandiera rossa)
  • Tutte le auto vanno in pit lane (fast lane)
  • Poi vengono spinte nei box
  • Anche qui: personale fuori dalla pit wall

Dettagli chiave:

  • Se ci si muove “fuori procedura” si finisce in fondo al gruppo alla ripartenza
  • Si può lavorare sulle auto, ma solo interventi limitati

LA RIPARTENZA

  • Ordine di ripartenza comunicato almeno 20 minuti prima
  • Auto rimesse in fast lane nell’ordine deciso
  • Chi è fuori lista parte dal fondo
  • Ripartenza con minimo 10 minuti di preavviso

IL PROTOCOLLO FIA PREVEDE INOLTRE...

  • Il protocollo qui schematicamente descritto prevede che qualsiasi fulmine che cada entro un raggio di 13 km dall’Autodromo Internazionale di Miami comporti la sospensione immediata dell'evento
  • Queste regole - pressocché sconosciute ai fan europei del motorsport - non sono certo una novità per chi segue l'IndyCar o la NASCAR, dove per questioni legate al meteo ci sono state gare rinviate (talvolta anche di un giorno)

EVENTI CANCELLATI PRIMA DELLA F1 - Il cambio di programma, con il Gran Premio anticipato alle 19 di stasera, ha avuto conseguenze anche sugli eventi collaterali: cancellata la Porsche Carrera Cup North America, per esempio. Confermata la Feature Race di Formula 2, scattata alle 15.25

Miami, l'arrivo dei piloti al circuito: gara di F1 alle 19

HADJAR SQUALIFICATO: DA DOVE SCATTA - Sanzione per fondo irregolare, il pilota della Red Bull era nono e scatterà dal fondo della griglia. Il team principal Mekies: “Abbiamo commesso un errore e rispettiamo la decisione dei commissari. Non era nostra intenzione ottenere alcun vantaggio prestazionale da questo errore. Abbiamo imparato a nostre spese, ma andremo avanti".

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Tanti incidenti e Safety Car in Formula 2, la pista però si sta progressivamente asciugando. La gara è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

LE GOMME A MIAMI - A disposizione delle squadre le tre mescole più morbide della gamma Pirelli: C3, C4 e C5. L’asfalto, rifatto nel 2023, ha un basso grado di rugosità e acquista aderenza nel corso del fine settimana grazie all’evoluzione della pista

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La situazione ora a Miami

LA POLE E' DI ANTONELLI - La Mercedes del leader del Mondiale Kimi Antonelli ha conquistato la pole position del Gran Premio di Formula 1 di Miami. Terza la Ferrari di Charles Leclerc e seconda la Red Bull di Max Verstappen.  Quarta la McLaren di Lando Norris che ha preceduto l'altra Mercedes di George Russell e la Rossa di Lewis Hamilton, sesto.

GRIGLIA DI PARTENZA - In prima fila, accanto al poleman Antonelli, Accanto a lui scatterà Max Verstappen, in seconda fila Leclerc e Norris, in terza Russell e Hamilton. Squalificato Hadjar che con la Red Bull scatterà dal fondo. Ecco tutta la griglia di partenza

La griglia di partenza del GP di Miami: c'è stata una squalifica, ecco com'è cambia lo schieramento

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A NORRIS LA SPRINT RACE - L'inglese della McLren vince la gara sui 100 km di Miami, seconda l'altra McLaren di Piastri. Terza la Ferrari di Leclerc e quarta la Mercedes di Antonelli che però scala in sesta per track limits.

POLE SPRINT A NORRIS - Il pilota McLaren si prende la pole position in vista della Sprint Race di sabato: il campione del mondo precede il leader del Mondiale Kimi Antonelli, poi Piastri, Leclerc, Verstappen, Russell e Hamilton.

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LIBERE A LECLERC - il konegasco della Ferrari il più veloce delle uniche libere di Miami con il tempo di 1:29.310. Secondo Verstappen su Red Bull e terza la McLaren di Piastri. Poi Hamilton e Antonelli, con il leader del Mondiale alle prese nel finale con qualche problema sulla sua Mercedes. Russell chiude sesto.

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Primi arrivi al circuito di Miami: un infreddolito Toto Wolff, team principal della Mercedes, tra i primi a varcare l'ingresso del paddock.

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Il nostro team Mondiale per raccontarvi tutta la F1

Telecronaca affidata come di consueto alla voce di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené Roberto Chinchero. Analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi Vicky Piria, con l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli che durante l’anno si alterneranno tra studio e circuito.

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Alle 22.15 l'approfondimento con Race Anatomy

L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.

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Discover Kimi, la terza puntata del documentario Sky

Il weekend in corso propone anche la terza e ultima puntata di Discover Kimi – Alle origini del nuovo talento italiano della F1, il documentario in tre episodi dedicato alla carriera di Andrea Kimi Antonelli. Il forte legame con la famiglia, il rapporto speciale con Sinner e Verstappen, l’amicizia con Bezzecchi e il mito di Senna. In questo episodio, Antonelli svela le sue passioni e apre le porte di casa sua. Appuntamento venerdì alle 17.30 e a mezzanotte su Sky Sport 24, alle 19.55 su Sky Sport F1 (primo e secondo episodio disponibili anche on demand).

Contatto al via della Feature di Formula 2:. Safety Car e ripartenza al quarto giro

In F2 tanta acqua che si alza al passaggio delle vetture nella Feature Race

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Gli aggiornamenti in tempo reale sempre su Sky Sport24 e Skysport.it

Continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su SkySport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.

Cosa vedremo oggi in diretta su Sky Sport F1

  • F2 Feature Race alle ore 15.25
  • Paddock LIVE alle ore 17.30
  • GP Miami di F1 alle ore 19.00
  • Paddock LIVE alle ore 21.00
  • Notebook alle ore 22
  • Race Anatomy alle ore 22.15

Scatta ora la Feature Race di Formula 2: pista bagnata, ma al momento la pioggia non è particolarmente intensa (e così dovrebbe essere anche per il via del GP di F1.

Primi passaggi delle repliche per il GP di Miami

  • GP alle 23.30 e alle 2.00 del 4 maggio