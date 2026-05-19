F1, Gp Canada 1995: la prima (e unica) gioia in carriera per Jean Alesi

Introduzione

Il Mondiale di Formula 1 torna in Canada, appuntamento fisso nel calendario dal 1961, anno della sua introduzione. Il 12 giugno 1995, Jean Alesi ottenne, sul circuito di Montreal, la sua prima e unica vittoria in Formula 1, alla guida della Ferrari: riviviamo quel giorno di grande gioia per il pilota francese. La Formula 1 scatta in Canada sabato alle 18 con la Sprint e domenica alle 22 con la gara lunga, tutto in diretta su Sky e in streaming su NOW

F1, IL CALENDARIO