Il casco di Lance Stroll per il GP del Canada. Nella sua gara di casa, il pilota dell'Aston Martin ha scelto un design e una partnership che esalta uno dei frutti dei quali il Paese del Nord America è un grande produttore: la ciliegia. "E' una delle gare più importanti dell'anno per me, quindi è fantastico celebrarlo con un casco che rappresenta casa mia", ha dichiarato Lance. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

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