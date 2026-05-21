F1, GP Canada: il casco di Stroll (Aston Martin) per la gara di Montreal. FOTO
Il casco di Lance Stroll per il GP del Canada. Nella sua gara di casa, il pilota dell'Aston Martin ha scelto un design e una partnership che esalta uno dei frutti dei quali il Paese del Nord America è un grande produttore: la ciliegia. "E' una delle gare più importanti dell'anno per me, quindi è fantastico celebrarlo con un casco che rappresenta casa mia", ha dichiarato Lance. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW