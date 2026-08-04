Cosa fa Kimi Antonelli durante la pausa dalla Formula 1? La risposta è arrivata dal diretto interessato con un video su Instagram. "Ecco la mia routine mattutina per le vacanze estive", recita la descrizione mentre il leader del Mondiale viene filmato tra tuffi in mare, wakeboard, moto d'acqua e partite a racchettoni su uno yacht. Guarda il VIDEO. Il campionato torna dal 21 al 23 agosto in Olanda su Sky e in streaming su NOW

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