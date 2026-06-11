Formula 1, le gomme Pirelli per il GP Barcellona in Catalogna
- Da Monte-Carlo a Barcellona: altra tappa europea per il Mondiale di Formula 1 arrivato al suo settimo round. Qui, con le indicazioni di Pirelli, andiamo a scoprire tutti i dettagli sulle gomme che verranno impiegate sul tracciato della Catalunya.
- Il fornitore unico del Mondiale porta in Catalunya la C2 per la Hard, C3 per la Medium e C4 per la Soft: si punta su una gamma più vista la diversa struttura delle gomme 2026 e all’obiettivo di portare la bianca nelle strategie del gran premio.
- “Il degrado degli pneumatici è prevalentemente termico e, così come per l’usura, l’asse anteriore è quello limitante. La rugosità dell’asfalto è elevata, per via dell’età avanzata del manto della pista. È da considerare inoltre che le temperature dell’asfalto saranno probabilmente più elevate rispetto a quelle registrate negli anni scorsi, visto il cambio di data della gara”, spiega Pirelli.
- Sono 14 le curve del tracciato di Barcellona: 9 sono verso destra. Tale circostanza spiega perché gli pneumatici del lato di sinistro sono sottoposti a maggiori sforzi. I punti più critici: curva 3 e i due curvoni finali.