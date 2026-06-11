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Formula 1, GP Barcellona: i 10 temi della gara in Catalogna

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Neanche il tempo di respirare che si torna già in pista. Dopo Monaco è il turno di Barcellona, all’ultima edizione in calendario, almeno per ora. Ecco i (soliti) dieci motivi per cui non perdersi nulla del weekend. E, come sempre, sarà tutto live su Sky e in streaming su NOW

A cura di Noccolò Severini

F1, GP BARCELLONA: CONFERENZA PILOTI IN LIVE STREAMING

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