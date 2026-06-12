F1, Ferrari: ala e non solo, ci sono novità a Barcellona. L'ANALISI di Matteo Bobbi
Nuovo pacchetto di aggiornamenti per la Ferrari che porta delle novità a Barcellona: dall'ala anteriore alla zona del fondo e non solo. Qui i dettagli e l'analisi con Matteo Bobbi. Tutto il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW
- Primo aggiornamento stagionale all'ala anteriore, completamente nuova con la riduzione della corda del profilo principale
- Aumentata la corda del secondo e del terzo elemento, localizzando maggiormente il centro di carico in questa zona
- Modificata la paratia laterale, introducendo un deviatore di flusso presente in quasi tutte le ali delle vetture concorrenti e rendendo un altro deviatore di flusso più lungo e più arcuato verso l'esterno. La volontà è allontanare i flussi d'aria dalla ruota anteriore. Cambiato anche l'attuatore dell'ala anteriore
- Modifiche anche al fondo, con gli ingressi delle paratie che ora sono in posizione più avanzata
- Rifatta la forma nella zona della pancia, ora molto più chiusa
- Aggiornati anche gli slot nel bordo di uscita del 'marciapiede'
- Sono cambiati anche il diffusore e l'Ftm (l'aletta vicino allo scarico)