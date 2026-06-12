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F1, Ferrari: ala e non solo, ci sono novità a Barcellona. L'ANALISI di Matteo Bobbi

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©IPA/Fotogramma

Nuovo pacchetto di aggiornamenti per la Ferrari che porta delle novità a Barcellona: dall'ala anteriore alla zona del fondo e non solo. Qui i dettagli e l'analisi con Matteo Bobbi. Tutto il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BARCELLONA: FP2 LIVE

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