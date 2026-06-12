F1, oggi libere del GP Catalunya: risultati e tempi della prima sessione a Barcellona
George Russell chiude davanti a tutti la prima sessione di prove libere a Barcellona, rifilando due decimi a piastri e cinque a Leclerc. Fornaroli quinto con la McLaren, Aron sesto con l'Audi in un turno con ben 7 rookie in pista. Tutto il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW
- 1:16.363
- 1:16.566
- 1:16.883
- 1:17.047
- 1:17.216
- 1:17.321
- 1:17.472
- 1:17.778
- 1:17.804
- 1:17.893
- 1:18.172
- 1:18.209
- 1:18.293
- 1:18.298
- 1:18.365
- 1:18.372
- 1:18.528
- 1:18.914
- 1:20.067
- 1:20.318
- 1:20.697
- Senza tempo