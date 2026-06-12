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F1, oggi libere del GP Catalunya: risultati e tempi della prima sessione a Barcellona

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©IPA/Fotogramma

George Russell chiude davanti a tutti la prima sessione di prove libere a Barcellona, rifilando due decimi a piastri e cinque a Leclerc. Fornaroli quinto con la McLaren, Aron sesto con l'Audi in un turno con ben 7 rookie in pista. Tutto il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW

TUTTI I ROOKIE SCESI IN PISTA NELLE FP1 A BARCELLONA

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