F1, qualifiche GP Catalunya: i piloti eliminati e dove partiranno in gara a Barcellona
Fuori in Q2 Lindblad, Bortoleto, le due Alpine di Colapinto e Gasly, Bearman e Sainz. Alonso partirà ultimo nel suo GP di casa: eliminati in Q1 anche Stroll, le due Cadillac, Albon e Ocon. Incidente per Leclerc al via di Q3: scatterà decimo. Tutto il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW
- Va a muro in curva 4 e di fatto si 'autoelimina' Leclerc all'inizio del Q3. Sta bene il pilota della Ferrari, ma scatterà in decima posizione. Non un gran momento per lui, peccato perché era in lizza per giocarsi la pole. Il monegasco dopo l'impatto è stato trasportato per gli accertamenti al Centro Medico del circuito.
- LINDBLAD (Racing Bulls) - 11° - 1:15.840
- BORTOLETO (Audi) - 12° - 1:16.001
- COLAPINTO (Alpine) - 13° - 1:16.191
- GASLY (Alpine) - 14° - 1:16.261
- BEARMAN (Haas) - 15° - 1:16.389
- SAINZ (Williams) - 16° - 1:17.827
- OCON (Haas) - 17° - 1:17.073
- ALBON (Williams) - 18° - 1:17.424
- PEREZ (Cadillac) - 19° - 1:17.545
- BOTTAS (Cadillac) - 20° - 1:17.757
- STROLL (Aston Martin) - 21° - 1:18.758
- ALONSO (Aston Martin) - 22° - 1:18.815