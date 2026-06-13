Fuori in Q2 Lindblad, Bortoleto, le due Alpine di Colapinto e Gasly, Bearman e Sainz. Alonso partirà ultimo nel suo GP di casa: eliminati in Q1 anche Stroll, le due Cadillac, Albon e Ocon. Incidente per Leclerc al via di Q3: scatterà decimo. Tutto il fine settimana live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BARCELLONA: QUALIFICHE LIVE