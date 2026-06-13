Il guizzo sugli account ufficiali della Formula 1 che, vista la febbre per i Mondiali di calcio che c'è anche al paddock, ha diviso i piloti di ogni scuderia per formare due squadre di calcio schierate con un 4-3-3 e pronte a sfidarsi. Chi potrebbe vincere secondo voi? Tutto il fine settimana del GP Catalunya live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BARCELLONA: LA DIRETTA DELLE TERZE LIBERE