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F1, se i piloti venissero divisi in due squadre di calcio: 'febbre Mondiali' al paddock

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Il guizzo sugli account ufficiali della Formula 1 che, vista la febbre per i Mondiali di calcio che c'è anche al paddock, ha diviso i piloti di ogni scuderia per formare due squadre di calcio schierate con un 4-3-3 e pronte a sfidarsi. Chi potrebbe vincere secondo voi? Tutto il fine settimana del GP Catalunya live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP BARCELLONA: LA DIRETTA DELLE TERZE LIBERE

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