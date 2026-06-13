F1, se i piloti venissero divisi in due squadre di calcio: 'febbre Mondiali' al paddock
Il guizzo sugli account ufficiali della Formula 1 che, vista la febbre per i Mondiali di calcio che c'è anche al paddock, ha diviso i piloti di ogni scuderia per formare due squadre di calcio schierate con un 4-3-3 e pronte a sfidarsi. Chi potrebbe vincere secondo voi? Tutto il fine settimana del GP Catalunya live su Sky e in streaming su NOW
- Squadra 'A': 4-3-3 con Ocon in porta e tridente Antonelli-Verstappen-Hamilton
- Ocon (Haas), portiere
- Alonso (Aston Martin), terzino destro
- Piastri (McLaren), difensore centrale
- Perez (Cadillac), difensore centrale
- Lawson (Racing Bulls), terzino sinistro
- Gasly (Alpine), mezzala destra
- Sainz (Williams), mediano
- Bortoleto (Audi), mezzala sinistra
- Antonelli (Mercedes), estreno offensivo destro
- Verstappen (Red Bull), centravanti
- Hamilton (Ferrari), estrno offensivo sinistro
- Squadra 'B'': Albon portiere e tridente d'attacco Leclerc-Bearman-Colapinto
- Albon (Williams). portiere
- Lindblad (Racing Bulls), terzino destro
- Hulkenberg (Audi), difensore centrale
- Russell (Mercedes), difensore centrale
- Hadjar (Red Bull), terzino sinistro
- Bottas (Cadillac), mezzala destra
- Norris (McLaren), mediano
- Stroll (Aston Martin), mezzala sinistra
- Colapinto (Alpine), esterno offensivo destro
- Bearman (Haas), centravanti
- Leclerc (Ferrari), esterno offensivo sinistro