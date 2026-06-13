Formula 1, la griglia di partenza del Gp Barcellona
George Russell firma la sua seconda pole stagionale (la 7^ della Mercedes) a Barcellona: in prima fila anche la Ferrari di Hamilton, poi Kimi e Norris. Leclerc 10° dopo un incidente in Q3, ultimo Fernando Alonso su Aston. Ecco la griglia di partenza. La gara è live alle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e in streaming su NOW
- George Russell conquista la pole position a Barcellona. Il pilota della Mercedes precede uno scatenato Hamilton, 2° a soli 64 millesimi dal connazionale.
- Terzo il leader del Mondiale Kimi Antonelli, poi Norris, Verstappen, Hadjar e Piastri. Leclerc a muro nel Q3, pilota ok: scatterà 10°.
- Partirà ultimo il padrone di casa Fernando Alonso.
- La gara domenica alle 15 su Sky e in streaming su NOW
- Di seguito la griglia di partenza