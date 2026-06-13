George Russell firma la sua seconda pole stagionale (la 7^ della Mercedes) a Barcellona: in prima fila anche la Ferrari di Hamilton, poi Kimi e Norris. Leclerc 10° dopo un incidente in Q3, ultimo Fernando Alonso su Aston. Ecco la griglia di partenza. La gara è live alle 15 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e in streaming su NOW

F1, GP BARCELLONA: HIGHLIGHTS QUALIFICHE