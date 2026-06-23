Introduzione

Il rapporto tra la componente a combustione interna e quella elettrica del motore, attualmente 53%/47%, cambierà al 58%/42% nel 2027 e al 60%/40% nel 2028. Ratificate anche modifiche alla modalità boost, alla procedura 'rischio di calore' e ai test-prestagionali. La spiegazione punto per punto. Il Mondiale torna dal 26 al 28 giugno in Austria: tutto live su Sky e NOW

HIGHLIGHTS GP BARCELLONA - CLASSIFICA